Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna üçlü grubu çalışmalarına ara verdi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, güvenlik konularını ele alan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinin "şu anda durduğunu" açıkladı; ekonomik... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T01:11+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, güvenlik konularını ele alan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinin “şu anda durduğunu” açıkladı; ekonomik meseleler üzerine kurulu Rusya-ABD ikili çalışma grubunun ise çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.
Rus basınına konuşan Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna’nın yer aldığı güvenlik odaklı üçlü çalışma grubunun faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.
“Üçlü grup şu anda çalışmalarına ara verdi” diyen Peskov, güvenlik gündemiyle toplanan bu mekanizmanın çalışmalarının durdurulduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, buna karşın Rusya ile ABD arasında ekonomik konulara odaklanan ikili çalışma grubunun faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Peskov, iki mekanizmanın “farklı gündemlere sahip, birbirinden ayrı yapılar” olarak çalıştığının altını çizdi.