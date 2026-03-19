Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna üçlü grubu çalışmalarına ara verdi

Peskov: Rusya-ABD-Ukrayna üçlü grubu çalışmalarına ara verdi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, güvenlik konularını ele alan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü çalışma grubunun faaliyetlerinin "şu anda durduğunu" açıkladı; ekonomik... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T01:11+0300

2026-03-19T01:11+0300

Rus basınına konuşan Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna’nın yer aldığı güvenlik odaklı üçlü çalışma grubunun faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.“Üçlü grup şu anda çalışmalarına ara verdi” diyen Peskov, güvenlik gündemiyle toplanan bu mekanizmanın çalışmalarının durdurulduğunu ifade etti.Kremlin Sözcüsü, buna karşın Rusya ile ABD arasında ekonomik konulara odaklanan ikili çalışma grubunun faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Peskov, iki mekanizmanın “farklı gündemlere sahip, birbirinden ayrı yapılar” olarak çalıştığının altını çizdi.

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, abd, üçlü mekanizma, güvenlik, ekonomi