https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/abden-gelen-diyalog-sinyallerin-avrupa-rusya-iliskilerine-etkisi-ne-olacak-1104354800.html

AB'den gelen diyalog sinyallerin Avrupa-Rusya ilişkilerine etkisi ne olacak?

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda Avrupa'nın önde gelen bazı politikacıları açık bir şekilde Rusya ile diyaloğun yeniden başlatılması veya böyle bir diyaloğun gerekli olduğu... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T20:12+0300

dünya

avrupa

rusya

diyalog

ukrayna

moskova

ab

kaja kallas

robert fico

antonio costa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_1c9a90c267aece79d09a221b009cfbee.png

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘birkaç Avrupalı meslektaşına’ Rusya ile diyaloğu yeniden başlatma önerisinde bulunduğunu açıkladı, Fransız liderin diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'nin ise Şubat ayında Moskova'yı ziyaret ettiği ileri sürüldü.Belçika Başbakanı Bart de Wever, küresel kriz ortamında enerji kaynaklarının ithalatı konusunda Rusya ile diyaloğun yeniden kurulması gerektiğini açıkladı. De Wever ayrıca AB'yi Ukrayna çözümü konusunda Rusya ile müzakere etmeye çağırdı ve Moskova ile yapılacak anlaşmayı ‘tek çözüm’ olarak nitelendirdi.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Belçikalı mevkidaşını destekleyerek Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek üzere AB'ye Rusya ile müzakere yetkisi verilmesi çağrısında bulundu.Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, AB’nin fiilen Ukrayna'nın Rusya'ya olası toprak tavizlerini tanımak zorunda kalacağını belirtti. Stubb daha önce ise Avrupa’nın ‘Rusya ile siyasi diyalog kanallarını açması’ gereken bir döneme yaklaştığını belirtmişti.Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin ‘şu anda değil’ ama gelecekte Ukrayna ve Avrupa’nın güvenliği konusunda Rusya ile diyaloğa ihtiyaç duyacağını kabul etti, aynı zamanda enerji konularını görüşme seçeneğini dışladı. Bu yöndeki söylemlerin giderek çoğalıyor olmasına rağmen, uygulamada temaslar şu ana kadar başarısız oldu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'nın temsilcilerinin Rusya ziyaretine ilişkin bilgilerin gizli tutulmasını istediğini ancak kendisi basına sızdırdığını belirtti. Lavrov, "Ne amaçla yapıldığını bilmiyorum, belki de Avrupa'nın çok çabaladığını ancak müzakerelere dahil edilmesine izin verilmediğini göstermek içindir" açıklamasında bulundu.Aynı zamanda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sert bir tavır takınarak, müzakere etmek yerine her türlü temasın koordine edilmesini ve Rusya'ya baskı uygulanmasının sürdürülmesini savunuyor.Kallas, gazetecilerin Avrupalı liderlerin Rusya ile müzakere çağrılarını nasıl yorumlayabileceği sorusu karşısında, “Rusya maksimalist hedeflere ulaşmak istiyor. Yaptırım baskısını artırmalıyız” yanıtını verdi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz de diyaloğu yeniden başlatmaya yönelik atılan ‘koordinasyonsuz bireysel adımları’ kınadı.Avrupalı politikacılardan gelen ve giderek sıklaşan diyalog sinyalleri sonuç verecek mi? Rusya ile AB arasında ilişkilerde bir ısınma olacak mı? Şimdilik bunun boş söylemlerin ötesine geçmediği söylenebilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

avrupa, rusya, diyalog, ukrayna, moskova, ab, kaja kallas, robert fico, antonio costa, friedrich merz, emmanuel macron, sergey lavrov, bart de wever, alexander stubb