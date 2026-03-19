https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/pakistanda-firtina-ve-siddetli-yagis-16-kisi-hayatini-kaybetti-1104368020.html

Pakistan'da fırtına ve şiddetli yağış: 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, rüzgarın saatte 97 kilometreye... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

pakistan

karaçi

fırtına

sağanak

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367789_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ba3503961e2c9987c0b0864cb5bd23cd.jpg

Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Dawn gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde kentin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can kayıplarına neden oldu.Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi’de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur bölgesinde ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtına sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, kentte bazı bölgelerde ağaçların devrildiğini ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

