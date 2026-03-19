Pakistan'da fırtına ve şiddetli yağış: 16 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da fırtına ve şiddetli yağış: 16 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, rüzgarın saatte 97 kilometreye...
2026-03-19T13:49+0300
2026-03-19T13:49+0300
2026-03-19T13:49+0300
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Dawn gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde kentin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can kayıplarına neden oldu.Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi’de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur bölgesinde ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtına sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, kentte bazı bölgelerde ağaçların devrildiğini ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.
pakistan
karaçi
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pakistan, karaçi, fırtına, sağanak, can kaybı
pakistan, karaçi, fırtına, sağanak, can kaybı
Pakistan'da fırtına ve şiddetli yağış: 16 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, rüzgarın saatte 97 kilometreye ulaştığını ve yağışların sürebileceğini açıkladı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde kentin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can kayıplarına neden oldu.
Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi’de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur bölgesinde ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtına sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, kentte bazı bölgelerde ağaçların devrildiğini ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.
Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.