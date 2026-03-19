Pakistan'da fırtına ve şiddetli yağış: 16 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, rüzgarın saatte 97 kilometreye...
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, en az 16 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, rüzgarın saatte 97 kilometreye ulaştığını ve yağışların sürebileceğini açıkladı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde kentin bazı bölgelerini etkisi altına alan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarlar, can kayıplarına neden oldu.
Pakistan Meteoroloji Ofisi, Karaçi’de rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur bölgesinde ise 97 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Kurtarma ekipleri, şiddetli yağış ve fırtına sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, kentte bazı bölgelerde ağaçların devrildiğini ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.
Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.
