Eski BM uzmanı: NATO, insani müdahale bahanesiyle uluslararası hukuku katletti

Eski BM uzmanı: NATO, insani müdahale bahanesiyle uluslararası hukuku katletti

19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T11:23+0300

2026-03-19T11:23+0300

2026-03-19T11:23+0300

dünya

abd

alfred de zayas

nicolas sarkozy

muammer kaddafi

libya

fransa

nato

bm güvenlik konseyi

i̇ngiltere

Eski BM Bağımsız Uzmanı Profesör Alfred de Zayas, NATO'nun 2011 Libya müdahalesini uluslararası hukukun suistimal edildiği 'derslik bir vaka' olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.'İnsan Hakları Endüstrisi' adlı kitabın yazarı olan de Zayas, NATO'nun insani yardım maskesi altında BM Şartı’nı çiğnediğini ve bu sürecin küresel hukuk düzenine ağır darbe vurduğunu savundu.Rejim değişikliği operasyonuna dönüşen insani müdahaleProfesör de Zayas, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ABD ve İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'ni 1973 sayılı karar üzerinden yanılttığını belirtti. İnsani yardım amacıyla çıkarılan bu kararın barışı tesis etmek yerine bir savaş aygıtına dönüştürüldüğünü ifade eden de Zayas, NATO'nun Libya’yı yoğun bombardımana tutarak süreci Muammer Kaddafi’nin öldürülmesine kadar götürdüğünü vurguladı.Uzman, benzer stratejilerin Fildişi Sahili gibi ülkelerde de uygulandığını ve insani yetkilerin rejim değişikliği operasyonları için sistematik olarak kılıf yapıldığını kaydetti.'Koruma Sorumluluğu' doktrininin sonu ve Filistin örneğiUluslararası hukukçuların 2011 Libya operasyonunu 'Koruma Sorumluluğu' (R2P) doktrininin ölümü olarak gördüğünü hatırlatan de Zayas, bu kavramın küresel güçler tarafından kuvvet kullanma yasağını delmek için bahane olarak kullanıldığını kaydetti. Doktrinin samimiyetini sorgulayan profesör, eğer bu ilke gerçekten insani değerler üzerine kurulu olsaydı, 1947'den bu yana Filistin halkı lehine de devreye sokulması gerektiğini ifade etti.Küresel Güney ve kaynak zengini ülkeler tehdit altındaÖzellikle yeraltı kaynakları bakımından zengin olan Küresel Güney ülkelerinin büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulunan de Zayas, ABD’nin insani yardım söylemini hükümetleri devirmek için bir strateji olarak kullanmaya devam ettiğinin altını çizdi.De Zayas, Küba, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerin halen bu dış politika yaklaşımının doğrudan hedefinde olduğunu sözlerine ekledi.

libya

fransa

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, alfred de zayas, nicolas sarkozy, muammer kaddafi, libya, fransa, nato, bm güvenlik konseyi, i̇ngiltere