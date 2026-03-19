Merz: ABD'yi savaştan vazgeçirirdik
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin İran saldırılarında Almanya'ya danışmadığını ancak Almanya'nın ABD'yi vazgeçirebileceğini öne sürdü. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'yi İran'a saldırmaktan vazgeçirmeye çalışacağını söyledi, ancak kendisinden tavsiye istenmediğini de itiraf etti.
Merz parlamentoda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Washington bize danışmadı ve Avrupa yardımını gerekli görmedi. Biz onları bu eylemden vazgeçirirdik. Bu operasyonun nasıl başarılı olabileceğine dair hala ikna edici bir kavram yok"
Almanya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki çatışmaya müdahale etme niyetinde olmadığını yineledi.
Aynı zamanda Merz, Amerikalılarla eşit bir ortaklık arayışında olduğu için Ortadoğu'daki çatışma konusunda Washington'a karşı çıkmaktan çekinmeyeceğini de belirtti:
"Bu savaşın transatlantik ortaklığa yük olmasını istemiyoruz. Bu ortaklığı istiyoruz ve ona ihtiyacımız var. Bu nedenle, Washington ile her düzeyde diyalog halindeyiz