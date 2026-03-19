Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/kosta-rika-kubadaki-buyukelciligini-kapatti-ulke-bu-karari-abd-baskisiyla-aldi-1104359019.html
Kosta Rika Küba'daki Büyükelçiliğini kapattı: 'Ülke bu kararı ABD baskısıyla aldı'
Kosta Rika Küba'daki Büyükelçiliğini kapattı: 'Ülke bu kararı ABD baskısıyla aldı'
Sputnik Türkiye
Kosta Rika, 'Küba’da insan haklarının sürekli kötüleşmesi ve halka yönelik baskının artmasını' iddia ederek Havana’daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T02:45+0300
2026-03-19T02:45+0300
dünya
kosta rika
küba
havana
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_cc4726f2e7d98b2803517b27729fb3d3.jpg
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, düzenlediği basın toplantısında, Küba’daki son gelişmelerden 'derin endişe' duyduklarını belirterek, yeni kararlar aldıklarını açıkladı.Havana’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldıklarını vurgulayan Tinoco, şunları söyledi:Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, şunları kaydetti:Küba: Kosta Rika bu kararı ABD baskısıyla aldıKüba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kosta Rika’nın Havana Büyükelçiliğini kapatma kararını ABD’nin baskısı altında aldığı öne sürüldü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-1104358773.html
kosta rika
küba
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_e78ee742bf8e2db412e1ac42b5cac047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kosta rika, küba, havana, abd
kosta rika, küba, havana, abd

Kosta Rika Küba'daki Büyükelçiliğini kapattı: 'Ülke bu kararı ABD baskısıyla aldı'

02:45 19.03.2026
© AFP 2023Küba bayrağı
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
© AFP 2023
Abone ol
Kosta Rika, 'Küba’da insan haklarının sürekli kötüleşmesi ve halka yönelik baskının artmasını' iddia ederek Havana’daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, düzenlediği basın toplantısında, Küba’daki son gelişmelerden 'derin endişe' duyduklarını belirterek, yeni kararlar aldıklarını açıkladı.
Havana’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldıklarını vurgulayan Tinoco, şunları söyledi:
"Kosta Rika’nın Küba Cumhuriyeti’ndeki büyükelçiliğini kapatma kararı aldık. Bu kapsamda, mütekabiliyet ilkesi gereği Küba hükümetinden de ülkemizde akredite diplomatik personelini geri çekmesini ve yalnızca konsolosluk düzeyinde temsilini sürdürmesini talep ettik."
Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, şunları kaydetti:
"Bu hükümetin meşruiyetini tanımıyoruz. Orada konsolosluğumuz olmayacak, vatandaşlarımıza hizmeti Panama üzerinden sağlayacağız. Artık yeter. 1959’dan bu yana bu rejim, halkına yeterli imkanları sunmak yerine diğer ülkelerin desteğine dayanıyor. Kabul etmek gerekir ki komünist model, kurulduğu her yerde olduğu gibi Küba’da da başarısız olmuştur. Refaha ulaşmanın yolu ise insanın özgürlüğünden geçmektedir."

Küba: Kosta Rika bu kararı ABD baskısıyla aldı

Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kosta Rika’nın Havana Büyükelçiliğini kapatma kararını ABD’nin baskısı altında aldığı öne sürüldü:
"Kosta Rika, ABD’nin baskısı sonucunda Küba ile olan ilişkilerini yalnızca konsolosluk düzeyiyle sınırlandırmıştır. Hiçbir geçerli gerekçe sunulmadan alınan bu karar tamamen tek taraflıdır. Bu adım, asılsız iddialara dayanmaktadır ve herhangi bir haklı gerekçesi bulunmamaktadır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
TÜRKİYE
01:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала