https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/kosta-rika-kubadaki-buyukelciligini-kapatti-ulke-bu-karari-abd-baskisiyla-aldi-1104359019.html
Kosta Rika Küba'daki Büyükelçiliğini kapattı: 'Ülke bu kararı ABD baskısıyla aldı'
Sputnik Türkiye
Kosta Rika, 'Küba'da insan haklarının sürekli kötüleşmesi ve halka yönelik baskının artmasını' iddia ederek Havana'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.
2026-03-19T02:45+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-1104358773.html
kosta rika
küba
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_e78ee742bf8e2db412e1ac42b5cac047.jpg
Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, düzenlediği basın toplantısında, Küba’daki son gelişmelerden 'derin endişe' duyduklarını belirterek, yeni kararlar aldıklarını açıkladı.
Havana’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldıklarını vurgulayan Tinoco, şunları söyledi:
"Kosta Rika’nın Küba Cumhuriyeti’ndeki büyükelçiliğini kapatma kararı aldık. Bu kapsamda, mütekabiliyet ilkesi gereği Küba hükümetinden de ülkemizde akredite diplomatik personelini geri çekmesini ve yalnızca konsolosluk düzeyinde temsilini sürdürmesini talep ettik."
Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves, şunları kaydetti:
"Bu hükümetin meşruiyetini tanımıyoruz. Orada konsolosluğumuz olmayacak, vatandaşlarımıza hizmeti Panama üzerinden sağlayacağız. Artık yeter. 1959’dan bu yana bu rejim, halkına yeterli imkanları sunmak yerine diğer ülkelerin desteğine dayanıyor. Kabul etmek gerekir ki komünist model, kurulduğu her yerde olduğu gibi Küba’da da başarısız olmuştur. Refaha ulaşmanın yolu ise insanın özgürlüğünden geçmektedir."
Küba: Kosta Rika bu kararı ABD baskısıyla aldı
Küba Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kosta Rika’nın Havana Büyükelçiliğini kapatma kararını ABD’nin baskısı altında aldığı öne sürüldü:
"Kosta Rika, ABD’nin baskısı sonucunda Küba ile olan ilişkilerini yalnızca konsolosluk düzeyiyle sınırlandırmıştır. Hiçbir geçerli gerekçe sunulmadan alınan bu karar tamamen tek taraflıdır. Bu adım, asılsız iddialara dayanmaktadır ve herhangi bir haklı gerekçesi bulunmamaktadır."