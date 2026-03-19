Katar Enerji Bakanı: İran saldırıları nedeniyle Katar’ın LNG ihracatı 3-5 yıl boyunca yüzde 17 azalacak
Sputnik Türkiye
Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy CEO'su Saad bin Şeride el-Kaabi, İran saldırılarından kaynaklanan altyapı hasarı nedeniyle Katar'ın üç ila beş yıl boyunca...
2026-03-19T19:59+0300
Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy CEO’su Saad bin Şeride el-Kaabi, İran saldırılarından kaynaklanan altyapı hasarı nedeniyle Katar'ın üç ila beş yıl boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat kapasitesinin yaklaşık yüzde 17'sini kaybedeceğini belirtti.
Katar’ın Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı ve QatarEnergy CEO’su Saad bin Şerideel-Kaabi, Reuters’a yaptığı açıklamada, İran’ın sanayi kenti Ras Laffan’a düzenlediği saldırılarda iki LNG üretim hattı ve bir sıvı yakıt tesisinin ağır hasar gördüğünü, 3-5 yıl sürecek onarım döneminde yılda 12.8 milyon ton LNG kaybı ve yaklaşık 20 milyar dolarlık gelir düşüşü beklediklerini söyledi.
Bakan, hasar gören altyapının yeniden inşasının 3-5 yıl alacağını, bu süre zarfında QatarEnergy’nin her yıl 12.8 milyon ton LNG’yi piyasaya sunamayacağını, üretim ve ihracattaki düşüşten kaynaklanacak gelir kaybının ise yıllık yaklaşık 20 milyar dolar olacağını kaydetti.
El-Kaabi “En kötü kabuslarımda bile Katar'ın ve tüm bölgenin, özellikle Ramazan ayında, kardeş bir Müslüman ülke tarafından böyle bir saldırıya maruz kalacağını hayal edemezdim" dedi.
Hasar gören üretim hatlarında ABD’li enerji devi ExxonMobil’in de ortak olduğunu belirten El-Kaabi, şirketin LNG hattı S4’te yüzde 34, S6 hattında ise yüzde 30 paya sahip olduğunu kaydetti. Bakan, saldırılarda zarar gören tesislerin inşaat maliyetinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı.
QatarEnergy’nin bazı üretim hatlarının devre dışı kalması nedeniyle, Belçika, İtalya, Çin ve Güney Kore’ye yönelik uzun vadeli LNG tedarik sözleşmelerinde 5 yıla kadar uzanabilecek “force majeure” (mücbir sebep) ilan etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.
El-Kaabi, “Bunlar uzun vadeli sözleşmeler ve bizim mücbir sebep ilan etmemiz gerekiyor. Bunu daha önce de yaptık ama daha kısa süreler için. Şimdi, gereken tüm dönemi kapsayacak şekilde ilan edilmesi gerekecek” dedi.
El-Kaabi ayrıca, bölgedeki çatışmalara işaret ederek, “Üretimi yeniden tam kapasiteye çıkarabilmemiz için her şeyden önce çatışmaların sona ermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Saldırıların etkisi yalnızca LNG ile sınırlı değil. Şirketin hesaplamalarına göre Katar’ın gaz kondensat ihracatı yaklaşık yüzde 24, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ihracatı yüzde 13, helyum ihracatı yüzde 14, nafta ve kükürt ihracatı ise yaklaşık yüzde 6 oranında azalacak.