İspanya’dan barış mesajı: Dünyadan destek geldi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 'savaşa hayır' çağrısı, Türkiye dahil birçok ülkeden destek gördü. Sanchez, kendisine gönderilen mektupları paylaşarak barış... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T16:41+0300
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı verdiği 'savaşa hayır' mesajına dünyanın farklı ülkelerinden destek geldiğini açıkladı.Sanchez’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden destek mektupları aldığı aktarıldı.Mektuplarda, İspanya’nın bu tutumunun takdir edildiği ve benzer görüşlerin paylaşıldığı ifade edildi.Sanchez, mesajında “Daha yüksek ve açık bir şekilde savaşa hayır ve barış diyoruz” ifadelerini kullandı.Paylaşılan bilgilere göre, gönderilen mektuplarda sadece siyasi değil, aynı zamanda savaşın ekonomik etkilerine dair endişelerin de dile getirildiği belirtildi.Sanchez’in, bu durumun vatandaşların günlük yaşamına yansıdığına dikkat çektiği ve hükümetin bu etkileri azaltmaya yönelik adımlar atacağı ifade edildi.Gözler AB zirvesine çevrildiSanchez’in, AB Liderler Zirvesi’nden barışçıl çözümler çıkmasını beklediği aktarıldı.Açıklamalarında, İspanya’nın savaş karşıtı tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Sanchez’in, bu sürecin sadece bölgesel değil küresel sonuçlar doğurduğunu ifade ettiği belirtildi.“Bu sıradan bir savaş değil” diyen Sanchez’in, hükümetin önceliğinin vatandaşları savaşın etkilerinden korumak olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
