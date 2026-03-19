Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/ispanyadan-baris-mesaji-dunyadan-destek-geldi-1104370123.html
İspanya’dan barış mesajı: Dünyadan destek geldi
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 'savaşa hayır' çağrısı, Türkiye dahil birçok ülkeden destek gördü. Sanchez, kendisine gönderilen mektupları paylaşarak barış... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
i̇srail
i̇ran
abd
savaş
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095777232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9cc0d86c4106c4562a7b139bb20b733.jpg
i̇srail
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095777232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a1b33b8f6f01702980ead389ea35d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:41 19.03.2026
© AA / Burak Akbulutİspanya Başbakanı Pedro Sanchez
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in 'savaşa hayır' çağrısı, Türkiye dahil birçok ülkeden destek gördü. Sanchez, kendisine gönderilen mektupları paylaşarak barış mesajını yineledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı verdiği 'savaşa hayır' mesajına dünyanın farklı ülkelerinden destek geldiğini açıkladı.
Sanchez’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden destek mektupları aldığı aktarıldı.
Mektuplarda, İspanya’nın bu tutumunun takdir edildiği ve benzer görüşlerin paylaşıldığı ifade edildi.
Sanchez, mesajında “Daha yüksek ve açık bir şekilde savaşa hayır ve barış diyoruz” ifadelerini kullandı.
Paylaşılan bilgilere göre, gönderilen mektuplarda sadece siyasi değil, aynı zamanda savaşın ekonomik etkilerine dair endişelerin de dile getirildiği belirtildi.
Sanchez’in, bu durumun vatandaşların günlük yaşamına yansıdığına dikkat çektiği ve hükümetin bu etkileri azaltmaya yönelik adımlar atacağı ifade edildi.

Gözler AB zirvesine çevrildi

Sanchez’in, AB Liderler Zirvesi’nden barışçıl çözümler çıkmasını beklediği aktarıldı.
Açıklamalarında, İspanya’nın savaş karşıtı tutumunu sürdüreceğini vurgulayan Sanchez’in, bu sürecin sadece bölgesel değil küresel sonuçlar doğurduğunu ifade ettiği belirtildi.
Bu sıradan bir savaş değil” diyen Sanchez’in, hükümetin önceliğinin vatandaşları savaşın etkilerinden korumak olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
DÜNYA
11:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала