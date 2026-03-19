İran’da casusluk operasyonu: İsrail bağlantısı iddiasıyla 97 kişi gözaltına alındı
İran’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda, İsrail adına çalıştığı iddia edilen 97 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, savaş sürecinde benzer... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
16:41 19.03.2026
İran’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda, İsrail adına çalıştığı iddia edilen 97 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, savaş sürecinde benzer operasyonların arttığını açıkladı.
İran’da istihbarat birimlerinin, İsrail ile bağlantılı olduğu öne sürülen 97 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin, devlet medyasında İsrail’in askerleri olarak nitelendirildiği aktarıldı.
Söz konusu operasyonun, İran’da savaşın başlamasından bu yana yürütülen geniş çaplı güvenlik operasyonlarının bir parçası olduğu ifade edildi. Bu süreçte, İsrail ve ABD ile bağlantılı olduğu iddia edilen yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan, aynı gün içinde Elburz eyaletinde de ayrı bir operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, yurt dışındaki muhalif medya kuruluşlarına görüntü gönderdikleri iddiasıyla 41 kişi gözaltına alındı.
Yetkililerin, bu tür faaliyetleri ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiği ve operasyonların sürebileceği mesajı verdiği ifade edildi.
loader
Заголовок открываемого материала