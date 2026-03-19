Sputnik Türkiye, 19.03.2026
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İran'a başlatılan saldırıların ardından kapatılmıştı: İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı yeniden açtı
13:56 19.03.2026
Refah Sınır Kapısı
Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
İsrail, İran’a yönelik saldırıların ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı yeniden açtı. Geçişler yalnızca yayalarla sınırlı tutulurken, kapının ABD baskısıyla açıldığı öne sürüldü.
İsrail ordusunun İran’a başlattığı saldırıların ardından kapattığı, Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı’nı yalnızca yayaların geçişine yeniden açtığı belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı kısıtlı olarak yayaların çift yönlü geçişine açtı.
İsrail’in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Mısır basını ise Gazze Şeridi’nden tıbbi nedenlerle tahliyesi gerçekleştirilecek bazı Filistinlileri alacak ambulansların Mısır tarafında bekletildiği görüntüleri paylaştı.
İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah Sınır Kapısı’nı 18 Mart Çarşamba günü yalnızca yayaların sınırlı geçişine açacağını duyurmuştu.

Refah Kapısı daha önce kapatılmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat’ta Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil tüm geçiş noktalarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.
Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı’nı 2 Şubat’ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.
İsrail, saldırılar ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı abluka nedeniyle Gazze Şeridi’ni su, ilaç ve temel ihtiyaçların bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.
Birleşmiş Milletler (BM) ise ateşkes sonrası dahi İsrail’in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze’ye yeterli yardımın girmediğine dikkat çekiyor.
