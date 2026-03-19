Hegseth, 13 yaşındaki oğluyla konuşmasını anlattı: 'İran savaşında ölenler senin için öldü'
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yaptığı basın açıklamasında, 13 yaşındaki oğluna "Savaşta ölenler senin için öldüler" dediğini söyledi. Yapılan bir ankette ise... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yaptığı basın açıklamasında, 13 yaşındaki oğluna "Savaşta ölenler senin için öldüler" dediğini söyledi. Yapılan bir ankette ise ABD'lilerin yüzde 56'sının söz konusu savaşın İsrail'in işine yaradığını düşündüğü belirtildi.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 13 yaşındaki oğluna, ABD askerlerinin, onun neslinin nükleer silahlı bir İran'la karşı karşıya kalmak zorunda kalmaması için hayatlarını feda ettiğini söyledi.
Hegseth yaptığı açıklamada, "13 yaşındaki oğlum dün gece bu açıklamaları düzenlerken ofisime uğradı. Savaş ve Dover'da tanıştığım aileler hakkında sorular sordu." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:
Ona baktım ve 'Oğlum, senin için öldüler, senin neslin nükleer bir İran'la uğraşmak zorunda kalmasın' dedim.
Bu doğru ve onlar da öyle yaptılar. 'Bunu bitirin' diyen ailelere sesleniyorum, bitireceğiz.
ABD’de Orta Doğu Anlayışı Enstitüsü (IMEU) Politika Projesi ve Demand Progress tarafından yaptırılan ankete göre seçmenlerin çoğu, 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlayan ABD-İsrail saldırılarına karşı. Bunun temel nedeni, saldırıların ABD’den çok İsrail’e fayda sağladığı düşüncesi.
Katılımcıların yüzde 56’sı saldırıların İsrail’e yaradığına inanırken, yalnızca yüzde 29’u bunun ABD’nin çıkarına olduğunu düşünüyor. Genel olarak seçmenlerin yüzde 53’ü bu saldırıları doğru bulmuyor.
Siyasi etkiler de dikkat çekiyor: yüzde 43, bu nedenle Cumhuriyetçilere desteğinin azaldığını söylerken, yüzde 31’i desteğinin arttığını ifade ediyor.
Yaş faktörü belirleyici, 45 yaş altının yüzde 68’i İsrail’e desteği azaltacak adayları, 45 yaş üstünün yüzde 56’sı ise İsrail yanlısı adayları tercih ediyor.
Ayrıca seçmenlerin yüzde 43’ü İsrail’in ABD dış politikasında fazla etkili olduğunu düşünüyor. Rapora göre, bu savaş Cumhuriyetçilere desteği düşürürken özellikle genç seçmenlerde kopuşu hızlandırıyor.