Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
ABD'den Kuveyt'e 8 milyar dolarlık askeri ekipman satışı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e 8 milyar dolarlık hava ve füze savunma sensör radarı satışına onay verdi.
2026-03-19T21:52+0300
2026-03-19T21:54+0300
dünya
abd
marco rubio
abd
kuveyt
dışişleri bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Bürosu yaptığı açıklamada, Kuveyt'e 8 milyar dolarlık bir anlaşmayla alt kademe hava ve füze savunma sensör radarlarının olası satışını onayladığını bildirdi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Kuveyt'e savunma malzemelerinin derhal satılmasını gerektiren bir acil durumun varlığını tespit ettiği ve bunun gerekçesini ayrıntılı olarak açıkladığı belirtildi. Ayrıca, Silah İhracat Kontrol Yasası'nın (değişiklik yapılmış haliyle) 36(b) maddesi uyarınca Kongre inceleme gerekliliklerinden feragat edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/abnin-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketi-uzerinde-henuz-uzlasmaya-varilamadi-1104375225.html
abd
kuveyt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, abd, kuveyt, dışişleri bakanlığı
21:52 19.03.2026 (güncellendi: 21:54 19.03.2026)
© FotoğrafKuveyt
Kuveyt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
© Fotoğraf
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Bürosu yaptığı açıklamada, Kuveyt'e 8 milyar dolarlık bir anlaşmayla alt kademe hava ve füze savunma sensör radarlarının olası satışını onayladığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, tahmini 8 milyar dolarlık bir maliyetle Kuveyt Hükümeti'ne alt kademe hava ve füze savunma sensör radarlarının olası bir yabancı askeri satışını onaylayan bir karar aldı. Dışişleri Bakanlığı, bu olası satış hakkında Kongre'yi bilgilendiren gerekli belgeyi bugün teslim etti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Kuveyt'e savunma malzemelerinin derhal satılmasını gerektiren bir acil durumun varlığını tespit ettiği ve bunun gerekçesini ayrıntılı olarak açıkladığı belirtildi. Ayrıca, Silah İhracat Kontrol Yasası'nın (değişiklik yapılmış haliyle) 36(b) maddesi uyarınca Kongre inceleme gerekliliklerinden feragat edildiği kaydedildi.
AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
DÜNYA
AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde henüz uzlaşmaya varılamadı
21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала