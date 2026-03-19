Hakan Fidan Riyad’da, daha sonra Katar'a gidecek: Kritik bölgesel zirvede Türkiye masada
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı kritik toplantı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Fidan, bugün Katar'a... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T10:07+0300
10:06 19.03.2026 (güncellendi: 10:07 19.03.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu’daki son gelişmelerin ele alındığı kritik toplantı için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti. Fidan, bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenen zirveye katıldı.
Diplomatik kaynaklara göre toplantıda, özellikle Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, artan gerilimler ve bölgesel iş birliği seçenekleri ele alındı.
Dışişleri’nden resmi açıklama geldi
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın ziyaretiyle ilgili açıklamayı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Paylaşımda, Fidan’ın “bölgedeki son gelişmeler üzerine Riyad’da düzenlenen toplantıya katıldığı” ifade edildi.
Zirveden ilk kareler paylaşıldı
Bakanlık, söz konusu toplantıya ilişkin fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı. Görsellerde, farklı ülkelerden üst düzey temsilcilerin katıldığı diplomatik temaslar dikkat çekti.
Türkiye’nin diplomatik trafiği hızlandı
Son dönemde Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler, Ankara’nın diplomatik temaslarını yoğunlaştırırken, Hakan Fidan’ın Riyad ziyareti Türkiye’nin bölgesel denklemlerde aktif rolünü sürdürdüğünü ortaya koydu.
Uzmanlara göre, bu tür zirveler Türkiye’nin arabuluculuk kapasitesi ve bölgesel etkisini güçlendiren kritik platformlar olarak öne çıkıyor.