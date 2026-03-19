https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/hakan-fidan-riyadda-kritik-bolgesel-zirvede-turkiye-masada-1104363513.html

Hakan Fidan Riyad’da, daha sonra Katar'a gidecek: Kritik bölgesel zirvede Türkiye masada

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu’daki son gelişmelerin ele alındığı kritik toplantı için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti. Fidan, bugün Katar'a... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

hakan fidan

suudi arabistan

ankara

dışişleri bakanlığı

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102623485_34:0:473:247_1920x0_80_0_0_3bb57ea39441dcdff775a1b2510909e7.png

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenen zirveye katıldı.Diplomatik kaynaklara göre toplantıda, özellikle Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri, artan gerilimler ve bölgesel iş birliği seçenekleri ele alındı.Dışişleri’nden resmi açıklama geldiDışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın ziyaretiyle ilgili açıklamayı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Paylaşımda, Fidan’ın “bölgedeki son gelişmeler üzerine Riyad’da düzenlenen toplantıya katıldığı” ifade edildi.Zirveden ilk kareler paylaşıldıBakanlık, söz konusu toplantıya ilişkin fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı. Görsellerde, farklı ülkelerden üst düzey temsilcilerin katıldığı diplomatik temaslar dikkat çekti.Türkiye’nin diplomatik trafiği hızlandıSon dönemde Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilimler, Ankara’nın diplomatik temaslarını yoğunlaştırırken, Hakan Fidan’ın Riyad ziyareti Türkiye’nin bölgesel denklemlerde aktif rolünü sürdürdüğünü ortaya koydu.Uzmanlara göre, bu tür zirveler Türkiye’nin arabuluculuk kapasitesi ve bölgesel etkisini güçlendiren kritik platformlar olarak öne çıkıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

