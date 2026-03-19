https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/galatasaraydan-uefaya-sikayet-noa-lang-sakatligi-icin-tazminat-davasi-geliyor-1104365731.html
Galatasaray’dan UEFA’ya şikayet: Noa Lang sakatlığı i̇çin tazminat davası geliyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Noa Lang’ın Liverpool maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, stadyum güvenliği nedeniyle UEFA’ya resmi... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
spor
uefa
galatasaray
liverpool
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103585740_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_108c930c6bde08dc5f47b737a34ee22b.jpg
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında yaşanan sakatlık sonrası hukuki süreci başlattı.Kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan, yıldız oyuncu Noa Lang’ın sakatlandığı pozisyonla ilgili UEFA’ya resmi şikayette bulunduklarını açıkladı.Noa Lang reklam panolarına çarparak yaralanmıştıKarşılaşmanın 76. dakikasında yaşanan pozisyonda, sol kanattan atağa çıkan Noa Lang, topun oyun alanı dışına çıkmasının ardından hızını alamayarak reklam panolarına çarptı.Yaşanan çarpma sonucu sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı oyuncu, sedyeyle sahadan çıkarıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, Lang’ın Liverpool’da ameliyata alınacağı duyuruldu.Stadyum güvenliği tartışma yarattıSakatlık sonrası, Liverpool stadyumundaki reklam panolarının konumu ve güvenliği tartışma konusu oldu.Galatasaray cephesi, panoların oyuncular için risk oluşturacak şekilde yerleştirildiğini ve gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.“Tazminat davası açacağız”Genel Sekreter Eray Yazgan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:Yazgan ayrıca, oyuncunun sakatlığı nedeniyle oluşan maaş ve sportif kayıpların karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.UEFA inceleme başlattıGalatasaray’ın başvurusu sonrası UEFA’nın olayla ilgili inceleme başlattığı ve stadyum güvenliği açısından değerlendirme yapacağı öğrenildi.Sürecin sonucunun, hem tazminat talebi hem de stadyum standartları açısından emsal oluşturabileceği ifade ediliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103585740_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b28101f20297e07bb829203bf9f8d2b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Galatasaray, Noa Lang’ın Liverpool maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, stadyum güvenliği nedeniyle UEFA’ya resmi şikayette bulunurken, tazminat davası açmaya hazırlandığını duyurdu. Yönetim, oyuncunun yaşadığı mağduriyetin karşılanmasını talep ediyor.
