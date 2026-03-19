Galatasaray sabaha karşı açıkladı: Lang'ın parmağı koptu, Osimhen'in kolu kırıldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool deplasmanında ağır bir yenilgi alırken, Noa Lang ve Victor Osimhen sakatlıklarıyla sarsıldı. Lang... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T09:47+0300

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Liverpool karşısında 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ancak sarı-kırmızılılar için gecenin en çarpıcı gelişmeleri skorun ötesinde yaşandı.Takımın iki yıldız ismi Noa Lang ve Victor Osimhen, ciddi sakatlıklar geçirerek geceye damga vurdu.Noa Lang reklam panolarına çarptı: Parmak ameliyatı gündemdeKarşılaşmanın 76. dakikasında sol kanattan gelişen atakta topa yetişmeye çalışan Noa Lang, pozisyonun devamında hızını alamayarak reklam panolarına çarptı. Yere yığılan Hollandalı futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.İlk belirlemelere göre sağ baş parmağında ciddi kesik ve kopma riski oluşan Lang, sedyeyle sahadan çıkarıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun Liverpool’da ameliyata alınmasının planlandığı bildirildi.Tribünlerden alkış: Rakip taraftardan fair-play örneğiSakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Noa Lang, sahayı terk ederken Liverpool taraftarları tarafından ayakta alkışlandı. Bu anlar, gecenin en dikkat çeken fair-play görüntülerinden biri oldu.Lang’ın yerine 82. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.Okan Buruk: Ciddi bir yaralanmaMaçın ardından açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:“Noa Lang’ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek ve gerekli kontroller yapılacak.”Osimhen’den kötü haber: Kolu kırıldı, ameliyat olacakGalatasaray cephesindeki kötü haberler bununla sınırlı kalmadı. Kulüp, sabaha karşı yaptığı resmi açıklamada Victor Osimhen’in kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.İlk yarıda darbe alan Nijeryalı yıldızın, devre arasında yapılan kontroller sonrası kırık şüphesi nedeniyle ikinci yarıda oynatılmadığı belirtildi.Açıklamada, Osimhen’in ameliyat edileceği bilgisi paylaşıldı.Çifte kayıp: Hem Avrupa’dan elenme hem kadro kriziGalatasaray, Liverpool mağlubiyetiyle Avrupa’ya veda ederken, aynı maçta yaşanan iki kritik sakatlıkla büyük bir darbe aldı.Hem Noa Lang’ın ameliyat süreci hem de Victor Osimhen’in kırık nedeniyle sahalardan uzak kalacak olması, sarı-kırmızılıların önümüzdeki haftalardaki kadro planlamasını doğrudan etkileyecek.

