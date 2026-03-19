Eski ABD’li yetkili: “Hamaney’in ölümü İran’ı birleştirdi”
Eski ABD'li yetkili Kent, İran dini lideri Hamanei'nin öldürülmesinin İran halkını Devrim Muhafızları etrafında birleştirdiğini belirtti. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, İsrail’in ABD’yi ‘İran tehdidi’ ile korkutarak savaşa sürüklediğini söyledi.İran’ı yönetenler arasında sağlıklı rekabetin yaşandığına dikkat çeken Kent, Devrim Muhafızları komutanlarının, Kasım Süleymani’nin yetiştirdiği kadrolardan oluştuğunu belirterek, “Çoğu İran-Irak Savaşı’nda tecrübe kazandı. Birçoğu Irak’ta bizimle savaşarak deneyim kazandı. Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşarak da tecrübe edindiler. Hizbullah’ı onlar kurdu. Hizbullah’ı eğiten ve silahlandıran da onlar. Yani bu kadrolar oldukça ciddi, sert çizgide ve savaşmaya hazır, hatta savaşmak istiyorlar” diyerek şunu ekledi:İsrail'in, gerçekçi olmayan ‘İran tehdidi’ tahminlerle ABD’yi korkuttuğunu söyleyen Kent, Başkan Donald Trump'ın en yakın danışmanı Charlie Kirk'ün kesinlikle İran'la savaşa karşı çıktığını kaydetti.
abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu, tucker carlson, kasım süleymani, charlie kirk, ulusal terörle mücadele merkezi, hizbullah

Joe Kent
Eski ABD’li yetkili Kent, İran dini lideri Hamanei’nin öldürülmesinin İran halkını Devrim Muhafızları etrafında birleştirdiğini belirtti.
