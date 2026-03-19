Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/danimarkanin-gronlandda-savasa-hazirlandigi-ortaya-cikti-1104371594.html
Danimarka'nın Grönland'da savaşa hazırlandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Danimarka’nın, ABD’nin olası bir Grönland müdahalesine karşı asker sevkiyatı, patlayıcı stokları ve kan bankası kurulumu gibi kapsamlı hazırlıklar yaptığı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
avrupa
donald trump
grönland
abd
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104371414_0:51:4620:2650_1920x0_80_0_0_53890879068b4e66c8142430442936e0.jpg
Danimarka’nın, asker gönderdiği Grönland’da olası bir ABD saldırısına karşı kapsamlı savaş hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. Ülkenin yayın kuruluşu DR’nin Avrupa’daki kaynaklara dayandırdığı raporda, bölgede ciddi önlemler alındığı aktarıldı.Rapora göre, Danimarkalı askerler ocak ayında Grönland’a ulaştı ve olası bir askeri müdahaleye karşı hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, başkent Nuuk dahil çeşitli noktalarda, savaş uçaklarının inişini engellemek amacıyla patlayıcı maddeler bulundurulduğu ifade edildi.Ayrıca olası bir çatışma senaryosu için yaralı askerler adına kan bankası kurulduğu ve artan gerilim nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı belirtildi.Raporda, Grönland’daki gerginliğin özellikle ocak ayında ciddi seviyeye ulaştığına dikkat çekilirken, Danimarka ve Avrupa’nın müttefiklerini savunma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.Fransız bir yetkili, Avrupa’nın Grönland’daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka’nın ise gerilimi tırmandırmamak için adımlar attığını ifade etti.Alman bir yetkili ise, “ABD, NATO askerlerinin bulunduğu bir ortamda Grönland’a saldırsaydı, bu durum temel değerleri sorgulatırdı” değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı “ulusal güvenlik” gerekçesiyle almak istediğini daha önce birçok kez dile getirdiği hatırlatıldı. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın ise bu söylemlere tepki gösterdiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/iranda-casusluk-operasyonu-israil-baglantisi-iddiasiyla-97-kisi-gozaltina-alindi-1104370322.html
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104371414_511:0:4111:2700_1920x0_80_0_0_752a6cf80d02644bc2a5af1d8223c92e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, donald trump, grönland, abd, nato
17:11 19.03.2026
© AP Photo / Mindaugas KulbisDanish soldiers during a military exercise
Danish soldiers during a military exercise - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone ol
iran abd israil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
DÜNYA
İran’da casusluk operasyonu: İsrail bağlantısı iddiasıyla 97 kişi gözaltına alındı
16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала