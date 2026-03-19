Danimarka'nın Grönland'da savaşa hazırlandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Danimarka’nın, ABD’nin olası bir Grönland müdahalesine karşı asker sevkiyatı, patlayıcı stokları ve kan bankası kurulumu gibi kapsamlı hazırlıklar yaptığı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T17:11+0300
Danimarka’nın, asker gönderdiği Grönland’da olası bir ABD saldırısına karşı kapsamlı savaş hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. Ülkenin yayın kuruluşu DR’nin Avrupa’daki kaynaklara dayandırdığı raporda, bölgede ciddi önlemler alındığı aktarıldı.Rapora göre, Danimarkalı askerler ocak ayında Grönland’a ulaştı ve olası bir askeri müdahaleye karşı hazırlıklara başladı. Bu kapsamda, başkent Nuuk dahil çeşitli noktalarda, savaş uçaklarının inişini engellemek amacıyla patlayıcı maddeler bulundurulduğu ifade edildi.Ayrıca olası bir çatışma senaryosu için yaralı askerler adına kan bankası kurulduğu ve artan gerilim nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı belirtildi.Raporda, Grönland’daki gerginliğin özellikle ocak ayında ciddi seviyeye ulaştığına dikkat çekilirken, Danimarka ve Avrupa’nın müttefiklerini savunma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.Fransız bir yetkili, Avrupa’nın Grönland’daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka’nın ise gerilimi tırmandırmamak için adımlar attığını ifade etti.Alman bir yetkili ise, “ABD, NATO askerlerinin bulunduğu bir ortamda Grönland’a saldırsaydı, bu durum temel değerleri sorgulatırdı” değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı “ulusal güvenlik” gerekçesiyle almak istediğini daha önce birçok kez dile getirdiği hatırlatıldı. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland’ın ise bu söylemlere tepki gösterdiği aktarıldı.
