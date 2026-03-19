Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Çocuk kitabı yazarı cinayetle suçlandı: Yazdığı yas kitabı şüpheleri artırdı
Sputnik Türkiye
ABD'de bir çocuk kitabı yazarı, eşini zehirleyerek öldürmekle suçlandı. Olay sonrası yazdığı yas kitabı ve ortaya çıkan dijital izler, davanın en dikkat çeken...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c889fb57b25a4f48ed252ecdb9cf1e2c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fca968025369421824e3b2ee9600405f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:11 19.03.2026
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
© AA
Abone ol
ABD’de bir çocuk kitabı yazarı, eşini zehirleyerek öldürmekle suçlandı. Olay sonrası yazdığı yas kitabı ve ortaya çıkan dijital izler, davanın en dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.
ABD’nin Utah eyaletinde görülen davada, 35 yaşındaki çocuk kitabı yazarı Kouri Richins’in, eşini planlı şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddia edildi. Mahkeme sürecinde sunulan deliller, olayın arka planına dair çarpıcı detayları ortaya koydu.
Savcılığa göre sanığın, eşinin adına sahte imzayla hayat sigortası yaptırdığı ve ölüm sonrası yaklaşık 2 milyon dolarlık ödeme talep ettiği belirtildi. Ayrıca 4.5 milyon dolarlık borç yükünün de olayın motivasyonları arasında olduğu aktarıldı.

Cinayet planı ve dikkat çeken detaylar

İddialara göre sanık, ilk olarak Sevgililer Günü’nde hazırladığı yemeğe zehir karıştırarak eşini öldürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra ikinci girişiminde zehirli maddeyi alkollü içeceğe karıştırdığı ve eşinin bu kez hayatını kaybettiği bildirildi.
Otopsi raporunda, hayatını kaybeden kişinin kanında yasal sınırın çok üzerinde zehirli madde bulunduğu ifade edildi.

Yazdığı kitap şüpheleri artırdı

Olayın ardından sanığın, çocuklara yönelik Benimle misin? adlı bir yas kitabı yazdığı belirtildi. Kitapta, bir çocuğun babasının ölümünden sonra yaşadığı sürecin anlatıldığı aktarıldı.
Ancak soruşturma sırasında, kitabın bir hayalet yazarlık şirketi aracılığıyla hazırlandığı ve sanığın eserin gerçek yazarı olmadığı ortaya çıktı.
Dava dosyasında ayrıca sanığın yaptığı Ölümcül doz nedir? ve Zehirlenme ölüm belgesine nasıl yazılır? gibi internet aramalarının önemli deliller arasında yer aldığı ifade edildi.
Yetkililer, sanığın cinayet ve dolandırıcılık suçlarından sorumlu tutulduğunu ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ayrıca sanığın 26 farklı mali suçtan da yargılanmayı beklediği aktarıldı.
Sosyal çevre - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
YAŞAM
14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
