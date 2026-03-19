Çocuk kitabı yazarı cinayetle suçlandı: Yazdığı yas kitabı şüpheleri artırdı
Sputnik Türkiye
ABD’de bir çocuk kitabı yazarı, eşini zehirleyerek öldürmekle suçlandı. Olay sonrası yazdığı yas kitabı ve ortaya çıkan dijital izler, davanın en dikkat çeken... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T17:11+0300
ABD’de bir çocuk kitabı yazarı, eşini zehirleyerek öldürmekle suçlandı. Olay sonrası yazdığı yas kitabı ve ortaya çıkan dijital izler, davanın en dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.
ABD’nin Utah eyaletinde görülen davada, 35 yaşındaki çocuk kitabı yazarı Kouri Richins’in, eşini planlı şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddia edildi. Mahkeme sürecinde sunulan deliller, olayın arka planına dair çarpıcı detayları ortaya koydu.
Savcılığa göre sanığın, eşinin adına sahte imzayla hayat sigortası yaptırdığı ve ölüm sonrası yaklaşık 2 milyon dolarlık ödeme talep ettiği belirtildi. Ayrıca 4.5 milyon dolarlık borç yükünün de olayın motivasyonları arasında olduğu aktarıldı.
Cinayet planı ve dikkat çeken detaylar
İddialara göre sanık, ilk olarak Sevgililer Günü’nde hazırladığı yemeğe zehir karıştırarak eşini öldürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra ikinci girişiminde zehirli maddeyi alkollü içeceğe karıştırdığı ve eşinin bu kez hayatını kaybettiği bildirildi.
Otopsi raporunda, hayatını kaybeden kişinin kanında yasal sınırın çok üzerinde zehirli madde bulunduğu ifade edildi.
Yazdığı kitap şüpheleri artırdı
Olayın ardından sanığın, çocuklara yönelik “Benimle misin?” adlı bir yas kitabı yazdığı belirtildi. Kitapta, bir çocuğun babasının ölümünden sonra yaşadığı sürecin anlatıldığı aktarıldı.
Ancak soruşturma sırasında, kitabın bir hayalet yazarlık şirketi aracılığıyla hazırlandığı ve sanığın eserin gerçek yazarı olmadığı ortaya çıktı.
Dava dosyasında ayrıca sanığın yaptığı “Ölümcül doz nedir?” ve “Zehirlenme ölüm belgesine nasıl yazılır?” gibi internet aramalarının önemli deliller arasında yer aldığı ifade edildi.
Yetkililer, sanığın cinayet ve dolandırıcılık suçlarından sorumlu tutulduğunu ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ayrıca sanığın 26 farklı mali suçtan da yargılanmayı beklediği aktarıldı.