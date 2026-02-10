https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/norvec-veliaht-prensesinin-oglu-uykuda-tecavuzle-suclandi-kadinin-akilli-saati-delil-sayildi-1103403881.html
Norveç Veliaht Prensesi’nin oğlu uykuda tecavüzle suçlandı: Kadının akıllı saati delil sayıldı
Norveç Veliaht Prensesi’nin oğlu uykuda tecavüzle suçlandı: Kadının akıllı saati delil sayıldı
Sputnik Türkiye
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby’nin bir kadına uyuduğu sırada tecavüz ettiği iddiası mahkemeye taşındı. Savcılık mağdurun... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T19:39+0300
2026-02-10T19:39+0300
2026-02-10T19:39+0300
dünya
veliaht prenses mette-marit
norveç
norveç parlamentosu
norveç polisi
norveç kraliyet ailesi
tecavüz
tecavüz yasası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103293761_0:91:815:549_1920x0_80_0_0_efa8dfc48cc8cdac02e4d8f669071e0e.png
29 yaşındaki Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby tarafından uyurken tecavüze uğradığını iddia eden bir kadın mahkemede ifade verdi.Savcılığa göre olay, 8 Ekim 2023’te Lofoten Adaları’nda bir partinin ardından yaşandı. Bir uygulama üzerinden tanıştıklarını söyleyen kadın, rızaya dayalı ilişkinin ardından uyuduğunu, ancak Hoiby’nin kendisi uyurken rızası olmadan cinsel ilişkiye devam ettiğini iddia etti.Savcılık, Hoiby’nin cep telefonunda bulunan ve mağdurun uyuduğunu gösterdiği öne sürülen kısa bir videoyu delil olarak sundu. Ayrıca kadının akıllı saatinden elde edilen kalp ritmi verilerinin de olay sırasında uykuda olduğunu desteklediği belirtildi. Görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini söyleyen kadın, bu nedenle sanık hakkında ayrı bir suçlama daha bulunduğunu ifade etti.Tüm suçlamaları reddeden Hoiby'nin en ağır suçlardan mahkum olması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ulke-ayakta-cinsel-istismar-ve-aile-ici-siddet-dahil-38-ayri-suctan-yargilanan-norvec-prensi-ilk-1103293537.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103293761_0:15:815:626_1920x0_80_0_0_fe333a9bab8d04650372b7222043ee7d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
veliaht prenses mette-marit, norveç, norveç parlamentosu, norveç polisi, norveç kraliyet ailesi, tecavüz, tecavüz yasası
veliaht prenses mette-marit, norveç, norveç parlamentosu, norveç polisi, norveç kraliyet ailesi, tecavüz, tecavüz yasası
Norveç Veliaht Prensesi’nin oğlu uykuda tecavüzle suçlandı: Kadının akıllı saati delil sayıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby’nin bir kadına uyuduğu sırada tecavüz ettiği iddiası mahkemeye taşındı. Savcılık mağdurun uyuduğunu gösterdiği öne sürülen video ve akıllı saat verilerini delil olarak mahkemeye sundu.
29 yaşındaki Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby tarafından uyurken tecavüze uğradığını iddia eden bir kadın mahkemede ifade verdi.
Savcılığa göre olay, 8 Ekim 2023’te Lofoten Adaları’nda bir partinin ardından yaşandı. Bir uygulama üzerinden tanıştıklarını söyleyen kadın, rızaya dayalı ilişkinin ardından uyuduğunu, ancak Hoiby’nin kendisi uyurken rızası olmadan cinsel ilişkiye devam ettiğini iddia etti.
Savcılık, Hoiby’nin cep telefonunda bulunan ve mağdurun uyuduğunu gösterdiği öne sürülen kısa bir videoyu delil olarak sundu. Ayrıca kadının akıllı saatinden elde edilen kalp ritmi verilerinin de olay sırasında uykuda olduğunu desteklediği belirtildi. Görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini söyleyen kadın, bu nedenle sanık hakkında ayrı bir suçlama daha bulunduğunu ifade etti.
Tüm suçlamaları reddeden Hoiby'nin en ağır suçlardan mahkum olması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.