https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/norvec-veliaht-prensesinin-oglu-uykuda-tecavuzle-suclandi-kadinin-akilli-saati-delil-sayildi-1103403881.html

Norveç Veliaht Prensesi’nin oğlu uykuda tecavüzle suçlandı: Kadının akıllı saati delil sayıldı

Norveç Veliaht Prensesi’nin oğlu uykuda tecavüzle suçlandı: Kadının akıllı saati delil sayıldı

Sputnik Türkiye

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby’nin bir kadına uyuduğu sırada tecavüz ettiği iddiası mahkemeye taşındı. Savcılık mağdurun... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T19:39+0300

2026-02-10T19:39+0300

2026-02-10T19:39+0300

dünya

veliaht prenses mette-marit

norveç

norveç parlamentosu

norveç polisi

norveç kraliyet ailesi

tecavüz

tecavüz yasası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103293761_0:91:815:549_1920x0_80_0_0_efa8dfc48cc8cdac02e4d8f669071e0e.png

29 yaşındaki Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby tarafından uyurken tecavüze uğradığını iddia eden bir kadın mahkemede ifade verdi.Savcılığa göre olay, 8 Ekim 2023’te Lofoten Adaları’nda bir partinin ardından yaşandı. Bir uygulama üzerinden tanıştıklarını söyleyen kadın, rızaya dayalı ilişkinin ardından uyuduğunu, ancak Hoiby’nin kendisi uyurken rızası olmadan cinsel ilişkiye devam ettiğini iddia etti.Savcılık, Hoiby’nin cep telefonunda bulunan ve mağdurun uyuduğunu gösterdiği öne sürülen kısa bir videoyu delil olarak sundu. Ayrıca kadının akıllı saatinden elde edilen kalp ritmi verilerinin de olay sırasında uykuda olduğunu desteklediği belirtildi. Görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini söyleyen kadın, bu nedenle sanık hakkında ayrı bir suçlama daha bulunduğunu ifade etti.Tüm suçlamaları reddeden Hoiby'nin en ağır suçlardan mahkum olması halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ulke-ayakta-cinsel-istismar-ve-aile-ici-siddet-dahil-38-ayri-suctan-yargilanan-norvec-prensi-ilk-1103293537.html

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

veliaht prenses mette-marit, norveç, norveç parlamentosu, norveç polisi, norveç kraliyet ailesi, tecavüz, tecavüz yasası