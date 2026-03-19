Belçika Başbakanı De Wever: Barıştan sonra Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye çalışmalıyız
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ‘ilişkileri düzeltmek gerekiyor’ şeklindeki sözlerinin barış sonrası döneme ilişkin “varsayımsal senaryolara” atıf... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ilişkilerin geleceğine dair tartışma yaratan açıklamalarını Euractiv'e değerlendirdi. De Wever, Rusya ile "ilişkileri yoluna koymak gerektiği" yönündeki sözlerinin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden sonrasına dair hipotetik bir senaryoya işaret ettiğini söyledi.De Wever, Fransa, İtalya ve diğer bazı Avrupa liderlerinin de benzer soruları gündeme getirdiğini hatırlatarak, "Barış anlaşmasından sonra Rusya ile ne yapacağımız üzerine düşünmeliyiz. Sonsuz bir düşmanlık halinde mi yaşamaya devam edeceğiz, yoksa normalleşmeye mi çalışacağız? Bence normalleşmeye çalışmalıyız" diye konuştu.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ‘ilişkileri düzeltmek gerekiyor’ şeklindeki sözlerinin barış sonrası döneme ilişkin “varsayımsal senaryolara” atıf olduğunu belirterek, sonsuz düşmanlık yerine normalleşmeye yönelinmesi gerektiğini vurguladı.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ilişkilerin geleceğine dair tartışma yaratan açıklamalarını Euractiv’e değerlendirdi. De Wever, Rusya ile “ilişkileri yoluna koymak gerektiği” yönündeki sözlerinin, Ukrayna’daki savaşın sona ermesinden sonrasına dair hipotetik bir senaryoya işaret ettiğini söyledi.
Barış sağlandıktan sonraki olası senaryolardan söz ettim. Savaşa para harcayıp, müzakerelere katılmamanın normal olmadığını düşünüyorum. Müzakereler yürütülüyor, ancak biz masada değiliz. Buna karşılık bu savaşı biz finanse ediyoruz. Bu anormal bir durum.
De Wever, Fransa, İtalya ve diğer bazı Avrupa liderlerinin de benzer soruları gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Barış anlaşmasından sonra Rusya ile ne yapacağımız üzerine düşünmeliyiz. Sonsuz bir düşmanlık halinde mi yaşamaya devam edeceğiz, yoksa normalleşmeye mi çalışacağız? Bence normalleşmeye çalışmalıyız” diye konuştu.
