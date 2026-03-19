https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/belcika-basbakani-de-wever-baristan-sonra-rusya-ile-iliskileri-normallestirmeye-calismaliyiz-1104374663.html
Belçika Başbakanı De Wever: Barıştan sonra Rusya ile ilişkileri normalleştirmeye çalışmalıyız
Sputnik Türkiye
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ‘ilişkileri düzeltmek gerekiyor’ şeklindeki sözlerinin barış sonrası döneme ilişkin “varsayımsal senaryolara” atıf... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T20:46+0300
dünya
bart de wever
belçika
rusya
ukrayna
fransa
i̇talya
avrupa
müzakere
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102967367_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b3fc02345e630c7385547c46349ff0fd.jpg
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ilişkilerin geleceğine dair tartışma yaratan açıklamalarını Euractiv’e değerlendirdi. De Wever, Rusya ile “ilişkileri yoluna koymak gerektiği” yönündeki sözlerinin, Ukrayna’daki savaşın sona ermesinden sonrasına dair hipotetik bir senaryoya işaret ettiğini söyledi.De Wever, Fransa, İtalya ve diğer bazı Avrupa liderlerinin de benzer soruları gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Barış anlaşmasından sonra Rusya ile ne yapacağımız üzerine düşünmeliyiz. Sonsuz bir düşmanlık halinde mi yaşamaya devam edeceğiz, yoksa normalleşmeye mi çalışacağız? Bence normalleşmeye çalışmalıyız” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102967367_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_cd90e781c8da0604e0103e29253fd06a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bart de wever, belçika, rusya, ukrayna, fransa, i̇talya, avrupa, müzakere, barış, euractiv
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Rusya ile ‘ilişkileri düzeltmek gerekiyor’ şeklindeki sözlerinin barış sonrası döneme ilişkin “varsayımsal senaryolara” atıf olduğunu belirterek, sonsuz düşmanlık yerine normalleşmeye yönelinmesi gerektiğini vurguladı.
Barış sağlandıktan sonraki olası senaryolardan söz ettim. Savaşa para harcayıp, müzakerelere katılmamanın normal olmadığını düşünüyorum. Müzakereler yürütülüyor, ancak biz masada değiliz. Buna karşılık bu savaşı biz finanse ediyoruz. Bu anormal bir durum.
De Wever, Fransa, İtalya ve diğer bazı Avrupa liderlerinin de benzer soruları gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Barış anlaşmasından sonra Rusya ile ne yapacağımız üzerine düşünmeliyiz. Sonsuz bir düşmanlık halinde mi yaşamaya devam edeceğiz, yoksa normalleşmeye mi çalışacağız? Bence normalleşmeye çalışmalıyız” diye konuştu.