BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
Bayramda siyaset haritası: Erdoğan Rize’de, Özel Manisa’da… liderlerin programı netleşti
Ramazan Bayramı öncesi siyasi liderlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de, CHP lideri Özgür Özel Manisa’da bayramı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Ramazan Bayramı öncesi siyasi liderlerin programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de, CHP lideri Özgür Özel Manisa’da bayramı karşılayacak. Bazı liderler Ankara’da resmi temaslarını sürdürürken, İstanbul ve farklı illerde yoğun bayram trafiği dikkat çekiyor.
Ramazan Bayramı yaklaşırken, Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinin bayram programları netleşti. Liderlerin bir kısmı memleketlerinde bayramlaşmayı tercih ederken, bazı isimler ise Ankara ve İstanbul’da resmi programlara katılacak.

Memleketlerinde bayramlaşacak liderler

Bazı siyasi liderler bayramı doğdukları şehirlerde geçirecek:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRize
Özgür Özel (CHP Genel Başkanı)Manisa
Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)Kayseri
Gültekin Uysal (Demokrat Parti)Afyonkarahisar
Zekeriya Yapıcıoğlu (HÜDA PAR)Batman
Bu tercihler, liderlerin yerel temaslarını güçlendirme ve tabanla buluşma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Ankara’da bayram mesaisi sürecek

Başkentte kalacak liderler ise bayram boyunca resmi ziyaretler ve parti içi programlara odaklanacak:
Devlet Bahçeli (MHP Genel Başkanı) – Ankara
Bayramın ilk günü Alparslan Türkeş’in kabri ziyaret edilecek
Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Genel Başkanı) – Ankara
Ali Babacan (DEVA Partisi Genel Başkanı) – Ankara
Yavuz Ağıralioğlu (Anahtar Parti) – Ankara
Bayramın üçüncü günü genel merkezde bayramlaşma
Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı) – Ankara

İstanbul ve diğer şehirlerde yoğun program

Bazı liderler ise bayramı İstanbul ve farklı şehirlerde karşılayacak:
Numan Kurtulmuş (TBMM Başkanı) – İstanbul
Fatih Erbakan (Yeniden Refah Partisi) – İstanbul
Ahmet Davutoğlu (Gelecek Partisi) – İstanbul
Doğu Perinçek (Vatan Partisi) – İstanbul
DEM Parti Eş Genel Başkanları – İstanbul, Diyarbakır, Van hattı
Mustafa Destici (BBP Genel Başkanı) – 1. gün Eskişehir, 2. gün Ankara
Önder Aksakal (DSP Genel Başkanı) – İzmir

Siyasi mesajlar bayramlaşmalarda verilecek

Uzmanlara göre bayram programları sadece geleneksel ziyaretlerden ibaret değil. Liderlerin katılacağı etkinlikler, siyasi mesajların verileceği ve tabanla doğrudan temas kurulacağı önemli platformlar olarak öne çıkıyor.
