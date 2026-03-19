İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bayram trafiğinde yeni dönem: Artık 'tuzak radar' yok
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 313 bin 745 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Trafikte... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T11:05+0300
2026-03-19T11:06+0300
11:05 19.03.2026 (güncellendi: 11:06 19.03.2026)
© AA / Ali Kemal ZerenliTrafik denetimleri
Trafik denetimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 313 bin 745 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Trafikte denetimlerin artacağını belirten Çiftçi, “tuzak radar uygulaması yapılmayacak, tüm denetimler uyarı levhalarıyla gerçekleştirilecek” dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GAMER’de (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) yaptığı açıklamada, bayram süresince vatandaşların güvenliği için ülke genelinde geniş çaplı tedbirler alındığını duyurdu.
Valilikler, kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerine gönderilen genelgeyle trafik güvenliği başta olmak üzere tüm önlemlerin devreye alındığı bildirildi.

313 bin personel, 50 bini aşkın araç sahada

Bakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre:
313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personeli görev yapacak
50 bin 150 araç ve motosiklet sahada olacak
16 helikopter ve 1222 İHA/dron havadan denetim gerçekleştirecek
390 gemi ve bot denetimlere destek verecek
Denetimler hem karadan hem havadan anlık olarak takip edilecek.

“Tuzak radar” yok: Uyarı levhası zorunlu

Trafik denetimlerine ilişkin en dikkat çeken açıklama ise radar uygulamalarıyla ilgili oldu.
Çiftçi, vatandaşları cezalandırmaya yönelik gizli radar uygulaması yapılmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Tüm denetimler uyarı levhalarıyla yapılacak.
Amaçlarının ceza kesmek değil, trafik kurallarına uyumu artırarak kazaları önlemek olduğunu belirtti.

Kritik noktalarda yoğun denetim

Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlarda:
Hız kontrolleri
Emniyet kemeri denetimleri
Alkol kontrolleri
yoğunlaştırılacak.
Ayrıca akıllı ulaşım sistemleri, kameralar ve elektronik denetleme sistemleri ile trafik akışı anlık olarak izlenecek.

Havalimanı ve turizm bölgelerinde ek önlemler

Bayram süresince artan hareketlilik nedeniyle:
Havalimanları
Otogarlar
Alışveriş merkezleri
Turizm bölgeleri
gibi alanlarda da güvenlik tedbirleri artırılacak.

Bakan Çiftçi’den sürücülere çağrı: “Yorgun yola çıkmayın”

Bakan Çiftçi, özellikle uzun yolculuk yapacak sürücülere kritik uyarılarda bulundu:
Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Acele etmeyin. Bayram evleri matem evlerine dönüşmesin.
Sürücülerin dinlenmeden yola çıkmaması ve gerektiğinde mola vermesi gerektiği vurgulandı.

Trafik Kanunu değişti: Hız limitlerine dikkat

27 Şubat’ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu düzenlemeleri kapsamında hız limitlerinde değişiklik yapıldığını hatırlatan Çiftçi, sürücülerin yeni sınırları dikkate alması gerektiğini belirtti.

Plaka ve araç içi sistemler için yeni düzenleme süreci

Yeni düzenlemelere göre:
Standart dışı plakalar için 4 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar ceza uygulanabilecek
Şoförler Odası tarafından verilen standart plakalar geçerli sayılacak
Multimedya sistemleri, sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde yeniden düzenlenecek
Bakanlık, vatandaş mağduriyetini önlemek için bu konularda geçiş süreci ve rehberlik uygulaması başlattı.
