Bayram trafiğinde yeni dönem: Artık 'tuzak radar' yok

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 313 bin 745 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Trafikte... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T11:05+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

sahil güvenlik

tl

haberler

radar

radar sistemi

elektronik radar

yer radarları

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GAMER’de (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) yaptığı açıklamada, bayram süresince vatandaşların güvenliği için ülke genelinde geniş çaplı tedbirler alındığını duyurdu.Valilikler, kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerine gönderilen genelgeyle trafik güvenliği başta olmak üzere tüm önlemlerin devreye alındığı bildirildi.313 bin personel, 50 bini aşkın araç sahadaBakan Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre:Denetimler hem karadan hem havadan anlık olarak takip edilecek.“Tuzak radar” yok: Uyarı levhası zorunluTrafik denetimlerine ilişkin en dikkat çeken açıklama ise radar uygulamalarıyla ilgili oldu.Çiftçi, vatandaşları cezalandırmaya yönelik gizli radar uygulaması yapılmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Tüm denetimler uyarı levhalarıyla yapılacak.”Amaçlarının ceza kesmek değil, trafik kurallarına uyumu artırarak kazaları önlemek olduğunu belirtti.Kritik noktalarda yoğun denetimÖzellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlarda:yoğunlaştırılacak.Ayrıca akıllı ulaşım sistemleri, kameralar ve elektronik denetleme sistemleri ile trafik akışı anlık olarak izlenecek.Havalimanı ve turizm bölgelerinde ek önlemlerBayram süresince artan hareketlilik nedeniyle:gibi alanlarda da güvenlik tedbirleri artırılacak.Bakan Çiftçi’den sürücülere çağrı: “Yorgun yola çıkmayın”Bakan Çiftçi, özellikle uzun yolculuk yapacak sürücülere kritik uyarılarda bulundu:“Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Acele etmeyin. Bayram evleri matem evlerine dönüşmesin.”Sürücülerin dinlenmeden yola çıkmaması ve gerektiğinde mola vermesi gerektiği vurgulandı.Trafik Kanunu değişti: Hız limitlerine dikkat27 Şubat’ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu düzenlemeleri kapsamında hız limitlerinde değişiklik yapıldığını hatırlatan Çiftçi, sürücülerin yeni sınırları dikkate alması gerektiğini belirtti.Plaka ve araç içi sistemler için yeni düzenleme süreciYeni düzenlemelere göre:Bakanlık, vatandaş mağduriyetini önlemek için bu konularda geçiş süreci ve rehberlik uygulaması başlattı.

