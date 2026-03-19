Bayram sabahı bu hataları yapmayın: Uzmanlardan kritik sağlık uyarısı

Sputnik Türkiye

Ramazan sonrası beslenme düzeninin ani değişimi, bayramda yapılan hatalarla birleşince hazımsızlık, reflü, şişkinlik ve ani kan şekeri dalgalanmalarına yol... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T11:00+0300

Ramazan boyunca değişen öğün saatleri ve uzun süreli açlık sonrası vücut farklı bir metabolik düzene adapte oluyor. Bayramla birlikte bu düzenin ani şekilde bozulması ise sindirim problemleri ve metabolik dengesizlikleri beraberinde getirebiliyor.Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, bayramda yapılan hataların özellikle reflü, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabileceğini, kronik hastalığı olan bireylerde ise durumun daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Güne dengeli kahvaltıyla başlayınBayram sabahında yapılan en büyük hatalardan biri ağır ve şeker yüklü kahvaltılar. Uzmanlara göre güne protein ve lif ağırlıklı dengeli bir kahvaltıyla başlamak, gün boyu iştah kontrolünü sağlıyor.Özellikle reçel, bal ve şekerlemeler, kan şekerinde ani yükselmelere yol açarak kısa sürede yeniden acıkmaya neden olabiliyor.Porsiyon kontrolünü kaybetmeyinBayram ziyaretlerinde arka arkaya tüketilen yiyecekler fark edilmeden yüksek kalori alımına yol açabiliyor. Bu nedenle:Tatlı ve hamur işleri ise küçük porsiyonlarla ya da paylaşarak tüketilmeli.Şerbetli tatlılar en büyük risklerden biriBayramın vazgeçilmezi olan şerbetli tatlılar, yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle kan şekerinde ani yükselişlere ve kilo artışına neden oluyor.Uzmanlar, tatlı tüketiminin günde 1 porsiyonla sınırlandırılmasını öneriyor. Alternatif olarak:daha sağlıklı seçenekler olarak öne çıkıyor.Sebze ve lif tüketimini artırınBayramda artan hamur işi tüketimi, sebze tüketiminin azalmasına neden oluyor. Oysa lif açısından zengin sebzeler, sindirim sistemini destekleyerek tokluk hissini artırıyor.Uzmanlar, günlük 300–400 gram sebze tüketimini öneriyor.Bağırsak sağlığı için probiyotik şartAğır bayram sofraları sindirim sistemini zorlayabilir. Bu nedenle:bağırsak sağlığını korumada önemli rol oynuyor.Tuz tüketimine dikkat: Sessiz tehlikeBayram sofralarında sıkça tüketilen zeytin, salamura peynir ve işlenmiş etler, günlük tuz alımını artırıyor.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemeli. Aşırı tuz, özellikle hipertansiyon ve kalp hastaları için ciddi risk oluşturuyor.Yavaş yemek, sağlıklı sindirimin anahtarıHızlı yemek yemek, tokluk hissinin geç oluşmasına neden olarak daha fazla tüketimi tetikliyor. Uzmanlar, öğünlerin en az 15–20 dakika sürmesi gerektiğini vurguluyor.Su tüketimini artırın, çay ve kahveye dikkatBayram ziyaretlerinde artan çay ve kahve tüketimi, vücuttan sıvı kaybını artırabiliyor. Bu nedenle:Şekerli ve gazlı içecekler yerine su, ayran ve kefir tercih edilmeli.Yemek sonrası yürüyüş şartBayramda artan kalori alımını dengelemek için fiziksel aktivite büyük önem taşıyor. Özellikle yemek sonrası yapılan 30–45 dakikalık yürüyüşler, sindirimi kolaylaştırırken kan şekerini dengeliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/galatasaray-sabaha-karsi-acikladi-langin-parmagi-koptu-osimhenin-kolu-kirildi-1104363094.html

