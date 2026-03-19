https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/bayram-sabahi-bu-hatalari-yapmayin-uzmanlardan-kritik-saglik-uyarisi-1104363711.html
Bayram sabahı bu hataları yapmayın: Uzmanlardan kritik sağlık uyarısı
Sputnik Türkiye
Ramazan sonrası beslenme düzeninin ani değişimi, bayramda yapılan hatalarla birleşince hazımsızlık, reflü, şişkinlik ve ani kan şekeri dalgalanmalarına yol... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T11:00+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084830577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5174078603a4826f12ea5fe0b51ec39e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084830577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff0e106dc61d80837a800279b3f49976.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ramazan sonrası beslenme düzeninin ani değişimi, bayramda yapılan hatalarla birleşince hazımsızlık, reflü, şişkinlik ve ani kan şekeri dalgalanmalarına yol açabiliyor. Uzmanlar özellikle diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalarını uyarıyor: Yanlış kahvaltı, aşırı tatlı ve tuz tüketimi ciddi sağlık riskleri doğurabilir.
Ramazan boyunca değişen öğün saatleri ve uzun süreli açlık sonrası vücut farklı bir metabolik düzene adapte oluyor. Bayramla birlikte bu düzenin ani şekilde bozulması ise sindirim problemleri ve metabolik dengesizlikleri beraberinde getirebiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, bayramda yapılan hataların özellikle reflü, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabileceğini, kronik hastalığı olan bireylerde ise durumun daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Güne dengeli kahvaltıyla başlayın
Bayram sabahında yapılan en büyük hatalardan biri ağır ve şeker yüklü kahvaltılar. Uzmanlara göre güne protein ve lif ağırlıklı dengeli bir kahvaltıyla başlamak, gün boyu iştah kontrolünü sağlıyor.
Yumurta, peynir gibi protein kaynakları Tam tahıllı ekmekler (yulaf, çavdar, tam buğday)
Özellikle reçel, bal ve şekerlemeler, kan şekerinde ani yükselmelere yol açarak kısa sürede yeniden acıkmaya neden olabiliyor.
Porsiyon kontrolünü kaybetmeyin
Bayram ziyaretlerinde arka arkaya tüketilen yiyecekler fark edilmeden yüksek kalori alımına yol açabiliyor. Bu nedenle:
Dörtte biri protein (et, tavuk, balık)
,
Kalan kısmı tam tahıllar
olmalı.
Tatlı ve hamur işleri ise küçük porsiyonlarla ya da paylaşarak tüketilmeli.
Şerbetli tatlılar en büyük risklerden biri
Bayramın vazgeçilmezi olan şerbetli tatlılar, yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle kan şekerinde ani yükselişlere ve kilo artışına neden oluyor.
Uzmanlar, tatlı tüketiminin günde 1 porsiyonla sınırlandırılmasını öneriyor. Alternatif olarak:
daha sağlıklı seçenekler olarak öne çıkıyor.
Sebze ve lif tüketimini artırın
Bayramda artan hamur işi tüketimi, sebze tüketiminin azalmasına neden oluyor. Oysa lif açısından zengin sebzeler, sindirim sistemini destekleyerek tokluk hissini artırıyor.
Uzmanlar, günlük 300–400 gram sebze tüketimini öneriyor.
Bağırsak sağlığı için probiyotik şart
Ağır bayram sofraları sindirim sistemini zorlayabilir. Bu nedenle:
Yoğurt, kefir gibi probiyotikler Soğan, sarımsak, enginar gibi prebiyotikler
bağırsak sağlığını korumada önemli rol oynuyor.
Tuz tüketimine dikkat: Sessiz tehlike
Bayram sofralarında sıkça tüketilen zeytin, salamura peynir ve işlenmiş etler, günlük tuz alımını artırıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemeli. Aşırı tuz, özellikle hipertansiyon ve kalp hastaları için ciddi risk oluşturuyor.
Yavaş yemek, sağlıklı sindirimin anahtarı
Hızlı yemek yemek, tokluk hissinin geç oluşmasına neden olarak daha fazla tüketimi tetikliyor. Uzmanlar, öğünlerin en az 15–20 dakika sürmesi gerektiğini vurguluyor.
Su tüketimini artırın, çay ve kahveye dikkat
Bayram ziyaretlerinde artan çay ve kahve tüketimi, vücuttan sıvı kaybını artırabiliyor. Bu nedenle:
Günlük su tüketimi 30–35 ml/kg
olmalı
Çay
ve kahve sonrası mutlaka su içilmeli
Şekerli ve gazlı içecekler yerine su, ayran ve kefir tercih edilmeli.
Yemek sonrası yürüyüş şart
Bayramda artan kalori alımını dengelemek için fiziksel aktivite büyük önem taşıyor. Özellikle yemek sonrası yapılan 30–45 dakikalık yürüyüşler, sindirimi kolaylaştırırken kan şekerini dengeliyor.