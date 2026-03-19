Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram 6 bin 800 TL’nin altına i̇ndi, piyasalar alarmda
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram 6 bin 800 TL’nin altına i̇ndi, piyasalar alarmda
Altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilim ve Fed faiz kararı sonrası sert düşüşe geçti. Gram altın 6.800 TL’nin altına inerken, ons altın 4.800 dolar seviyesinin... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T11:36+0300
2026-03-19T11:36+0300
Küresel piyasalarda altın fiyatları, son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşıyor. Orta Doğu’daki savaş gelişmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası ve yükselen petrol fiyatları, altın üzerinde baskıyı artırdı.Geçtiğimiz gün %4’e yakın değer kaybeden altın, yatırımcıları tedirgin ederken, düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.Gram altın kritik eşiğin altına sarktıDün yaşanan sert satışlarla birlikte:Sabah saatlerinde kısa süreli toparlanma görülse de, gün içinde yeniden satış ağırlıklı seyir öne çıktı.Ons altında da sert gerilemeKüresel piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı da sert düştü:Analistler, ons altındaki hareketin kısa vadede piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.Altın neden düşüyor? İşte kritik faktörlerUzmanlara göre düşüşte üç temel faktör öne çıkıyor:1. Fed faiz baskısıFed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altının cazibesini azaltıyor.2. Petrol fiyatlarında sert yükselişOrta Doğu’daki gerilim ve İran’ın enerji hamleleri sonrası petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması, enflasyon beklentilerini artırarak altın üzerinde baskı kuruyor.3. Güvenli liman tercihi değiştiSon gelişmelerle birlikte yatırımcıların bir kısmı altın yerine dolara yöneldi, bu da satışları hızlandırdı.Teknik seviyeler: Yeni düşüş riski var mı?Analistlere göre:Bu nedenle kısa vadede aşağı yönlü riskin devam ettiği belirtiliyor.Yılbaşından bu yana hala kazançtaTüm düşüşe rağmen altın:Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için farklı bir tablo ortaya koyuyor.Gümüşte sınırlı yükselişAltındaki düşüşe rağmen gümüş fiyatları nispeten daha dirençli:Piyasalar neyi bekliyor?Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte:altının yönünü belirleyen ana faktörler olacak.
fed, merkez bankası, dün, bugün, i̇stanbul, tl, i̇ran

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram 6 bin 800 TL’nin altına i̇ndi, piyasalar alarmda

11:36 19.03.2026
Japonya su sistemi
Japonya su sistemi
Altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilim ve Fed faiz kararı sonrası sert düşüşe geçti. Gram altın 6.800 TL’nin altına inerken, ons altın 4.800 dolar seviyesinin altını gördü. Analistler düşüşün sürebileceği uyarısında bulunurken, kritik destek seviyeleri yatırımcılar için belirleyici olacak.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşıyor. Orta Doğu’daki savaş gelişmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası ve yükselen petrol fiyatları, altın üzerinde baskıyı artırdı.
Geçtiğimiz gün %4’e yakın değer kaybeden altın, yatırımcıları tedirgin ederken, düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Gram altın kritik eşiğin altına sarktı

Dün yaşanan sert satışlarla birlikte:
Gram altın 7.100 TL seviyelerinden 6.832 TL’ye kadar geriledi
Bugün ise satış baskısının sürmesiyle 6.800 TL’nin altı test edildi
Sabah saatlerinde kısa süreli toparlanma görülse de, gün içinde yeniden satış ağırlıklı seyir öne çıktı.

Ons altında da sert gerileme

Küresel piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı da sert düştü:
5.000 dolar seviyelerinden 4.800 doların altına geriledi
Günlük bazda yaklaşık %3,7 değer kaybı yaşandı
Analistler, ons altındaki hareketin kısa vadede piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.

Altın neden düşüyor? İşte kritik faktörler

Uzmanlara göre düşüşte üç temel faktör öne çıkıyor:

1. Fed faiz baskısı

Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altının cazibesini azaltıyor.

2. Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Orta Doğu’daki gerilim ve İran’ın enerji hamleleri sonrası petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması, enflasyon beklentilerini artırarak altın üzerinde baskı kuruyor.

3. Güvenli liman tercihi değişti

Son gelişmelerle birlikte yatırımcıların bir kısmı altın yerine dolara yöneldi, bu da satışları hızlandırdı.

Teknik seviyeler: Yeni düşüş riski var mı?

Analistlere göre:
4.815 dolar seviyesi kritik destek
Yukarı yönlü tepkilerde 4.915–4.977 dolar bandı izleniyor
Bu seviyenin altına inilmesi halinde 4.714–4.753 dolar aralığı gündeme gelebilir
Bu nedenle kısa vadede aşağı yönlü riskin devam ettiği belirtiliyor.

Yılbaşından bu yana hala kazançta

Tüm düşüşe rağmen altın:
28 Şubat sonrası %9’dan fazla değer kaybetti
Ancak yıl başına göre %12,5 artıda kalmayı sürdürüyor
Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Gümüşte sınırlı yükseliş

Altındaki düşüşe rağmen gümüş fiyatları nispeten daha dirençli:
Gün içinde 76,69 dolar seviyesini gördü
Şu sıralarda yaklaşık 75,65 dolar seviyesinde işlem görüyor

Piyasalar neyi bekliyor?

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte:
Fed’in faiz politikası
Orta Doğu’daki gelişmeler
Petrol fiyatlarının seyri
altının yönünü belirleyen ana faktörler olacak.

