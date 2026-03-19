https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gram-6-bin-800-tlnin-altina-indi-piyasalar-alarmda-1104365303.html

Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram 6 bin 800 TL’nin altına i̇ndi, piyasalar alarmda

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, Ortadoğu'daki gerilim ve Fed faiz kararı sonrası sert düşüşe geçti. Gram altın 6.800 TL'nin altına inerken, ons altın 4.800 dolar seviyesinin... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T11:36+0300

ekonomi̇

fed

merkez bankası

dün, bugün, i̇stanbul

tl

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103637632_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8457360993e3f416e409dc754e45ea16.jpg

Küresel piyasalarda altın fiyatları, son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşıyor. Orta Doğu’daki savaş gelişmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası ve yükselen petrol fiyatları, altın üzerinde baskıyı artırdı.Geçtiğimiz gün %4’e yakın değer kaybeden altın, yatırımcıları tedirgin ederken, düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.Gram altın kritik eşiğin altına sarktıDün yaşanan sert satışlarla birlikte:Sabah saatlerinde kısa süreli toparlanma görülse de, gün içinde yeniden satış ağırlıklı seyir öne çıktı.Ons altında da sert gerilemeKüresel piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı da sert düştü:Analistler, ons altındaki hareketin kısa vadede piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.Altın neden düşüyor? İşte kritik faktörlerUzmanlara göre düşüşte üç temel faktör öne çıkıyor:1. Fed faiz baskısıFed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altının cazibesini azaltıyor.2. Petrol fiyatlarında sert yükselişOrta Doğu’daki gerilim ve İran’ın enerji hamleleri sonrası petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması, enflasyon beklentilerini artırarak altın üzerinde baskı kuruyor.3. Güvenli liman tercihi değiştiSon gelişmelerle birlikte yatırımcıların bir kısmı altın yerine dolara yöneldi, bu da satışları hızlandırdı.Teknik seviyeler: Yeni düşüş riski var mı?Analistlere göre:Bu nedenle kısa vadede aşağı yönlü riskin devam ettiği belirtiliyor.Yılbaşından bu yana hala kazançtaTüm düşüşe rağmen altın:Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için farklı bir tablo ortaya koyuyor.Gümüşte sınırlı yükselişAltındaki düşüşe rağmen gümüş fiyatları nispeten daha dirençli:Piyasalar neyi bekliyor?Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte:altının yönünü belirleyen ana faktörler olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

