Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram 6 bin 800 TL’nin altına i̇ndi, piyasalar alarmda
Altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilim ve Fed faiz kararı sonrası sert düşüşe geçti. Gram altın 6.800 TL’nin altına inerken, ons altın 4.800 dolar seviyesinin... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/bayram-trafiginde-yeni-donem-artik-tuzak-radar-yok-1104364355.html
Altın fiyatları, Ortadoğu’daki gerilim ve Fed faiz kararı sonrası sert düşüşe geçti. Gram altın 6.800 TL’nin altına inerken, ons altın 4.800 dolar seviyesinin altını gördü. Analistler düşüşün sürebileceği uyarısında bulunurken, kritik destek seviyeleri yatırımcılar için belirleyici olacak.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşıyor. Orta Doğu’daki savaş gelişmeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası ve yükselen petrol fiyatları, altın üzerinde baskıyı artırdı.
Geçtiğimiz gün %4’e yakın değer kaybeden altın, yatırımcıları tedirgin ederken, düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Gram altın kritik eşiğin altına sarktı
Dün
yaşanan sert satışlarla birlikte:
Gram altın
7.100 TL seviyelerinden 6.832 TL’ye kadar geriledi
Bugün ise satış baskısının sürmesiyle 6.800 TL’nin altı test edildi
Sabah
saatlerinde kısa süreli toparlanma görülse de, gün içinde yeniden satış ağırlıklı seyir
öne çıktı.
Ons altında da sert gerileme
Küresel piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı da sert düştü:
5.000 dolar seviyelerinden 4.800 doların altına geriledi
Günlük bazda yaklaşık %3,7 değer kaybı
yaşandı
Analistler, ons altındaki hareketin kısa vadede piyasaların yönünü belirleyeceğini vurguluyor.
Altın neden düşüyor? İşte kritik faktörler
Uzmanlara göre düşüşte üç temel faktör öne çıkıyor:
Fed’in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, altının cazibesini azaltıyor.
2. Petrol fiyatlarında sert yükseliş
Orta Doğu’daki gerilim ve İran’ın enerji hamleleri
sonrası petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması
, enflasyon beklentilerini artırarak altın üzerinde baskı kuruyor.
3. Güvenli liman tercihi değişti
Son gelişmelerle birlikte yatırımcıların bir kısmı altın yerine dolara yöneldi, bu da satışları hızlandırdı.
Teknik seviyeler: Yeni düşüş riski var mı?
4.815 dolar
seviyesi kritik destek
Yukarı yönlü tepkilerde 4.915–4.977 dolar bandı
izleniyor
Bu seviyenin altına inilmesi halinde 4.714–4.753 dolar aralığı
gündeme gelebilir
Bu nedenle kısa vadede aşağı yönlü riskin devam ettiği belirtiliyor.
Yılbaşından bu yana hala kazançta
28 Şubat sonrası %9’dan fazla değer kaybetti
Ancak yıl başına göre %12,5 artıda kalmayı sürdürüyor
Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için farklı bir tablo ortaya koyuyor.
Altındaki düşüşe rağmen gümüş fiyatları nispeten daha dirençli:
Gün içinde 76,69 dolar seviyesini gördü
Şu sıralarda yaklaşık 75,65 dolar
seviyesinde işlem görüyor
Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte:
Orta Doğu’daki gelişmeler Petrol fiyatlarının seyri
altının yönünü belirleyen ana faktörler olacak.