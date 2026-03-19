AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde henüz uzlaşmaya varılamadı
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik hazırladığı yeni 20. yaptırım paketi üzerinde üye ülkeler arasında henüz uzlaşma sağlanamadı. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ab-ukraynanin-toprak-tavizlerini-fiilen-tanimak-zorunda--1104340439.html
21:34 19.03.2026
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik hazırladığı yeni 20. yaptırım paketi üzerinde üye ülkeler arasında henüz uzlaşma sağlanamadı.
AB liderleri, Rusya’ya karşı hazırlanmakta olan 20. yaptırım paketinin üye ülkeler arasında mutabakata bağlanamadığını açıkladı; Avrupa Konseyi, paketin “en kısa sürede” kabul edilmesini ve üye devletlerden daha fazla ve eşgüdümlü çaba talep etti.
Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Avrupa Konseyi, 20. yaptırım paketinin en kısa sürede kabul edilmesini umuyor. Avrupa Konseyi, üye devletlerin daha fazla çaba göstermesini ve eşgüdümlü adımlar atmasını talep ediyor” denildi.
Metinde, paketin içeriğine ve takvimine dair ayrıntı verilmezken, Rusya’ya karşı yürürlükte olan mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin güçlendirilmesi ve yeni önlemler üzerinde çalışmanın sürdüğü vurgulandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Ukrayna’nın toprak tavizlerini fiilen tanımak zorunda
Dün, 12:01
