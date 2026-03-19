https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/abnin-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketi-uzerinde-henuz-uzlasmaya-varilamadi-1104375225.html
AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde henüz uzlaşmaya varılamadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik hazırladığı yeni 20. yaptırım paketi üzerinde üye ülkeler arasında henüz uzlaşma sağlanamadı. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
avrupa birliği
ab
rusya
yaptırım
avrupa konseyi
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
AB liderleri, Rusya’ya karşı hazırlanmakta olan 20. yaptırım paketinin üye ülkeler arasında mutabakata bağlanamadığını açıkladı; Avrupa Konseyi, paketin “en kısa sürede” kabul edilmesini ve üye devletlerden daha fazla ve eşgüdümlü çaba talep etti.Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Avrupa Konseyi, 20. yaptırım paketinin en kısa sürede kabul edilmesini umuyor. Avrupa Konseyi, üye devletlerin daha fazla çaba göstermesini ve eşgüdümlü adımlar atmasını talep ediyor” denildi.Metinde, paketin içeriğine ve takvimine dair ayrıntı verilmezken, Rusya’ya karşı yürürlükte olan mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin güçlendirilmesi ve yeni önlemler üzerinde çalışmanın sürdüğü vurgulandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, avrupa konseyi, avrupa
