https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/abnin-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketi-uzerinde-henuz-uzlasmaya-varilamadi-1104375225.html

AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde henüz uzlaşmaya varılamadı

AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde henüz uzlaşmaya varılamadı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik hazırladığı yeni 20. yaptırım paketi üzerinde üye ülkeler arasında henüz uzlaşma sağlanamadı. 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T21:34+0300

2026-03-19T21:34+0300

2026-03-19T21:34+0300

dünya

avrupa birliği

ab

rusya

yaptırım

avrupa konseyi

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png

AB liderleri, Rusya’ya karşı hazırlanmakta olan 20. yaptırım paketinin üye ülkeler arasında mutabakata bağlanamadığını açıkladı; Avrupa Konseyi, paketin “en kısa sürede” kabul edilmesini ve üye devletlerden daha fazla ve eşgüdümlü çaba talep etti.Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Avrupa Konseyi, 20. yaptırım paketinin en kısa sürede kabul edilmesini umuyor. Avrupa Konseyi, üye devletlerin daha fazla çaba göstermesini ve eşgüdümlü adımlar atmasını talep ediyor” denildi.Metinde, paketin içeriğine ve takvimine dair ayrıntı verilmezken, Rusya’ya karşı yürürlükte olan mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin güçlendirilmesi ve yeni önlemler üzerinde çalışmanın sürdüğü vurgulandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, avrupa konseyi, avrupa