Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Ukrayna’nın toprak tavizlerini fiilen tanımak zorunda
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Avrupa’nın iç ve dış politikada daha fazla esneklik sergilemesi gerektiğini belirtti. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
Bir İngiliz düşünce kuruluşunda konuşma yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’nın Rusya’ya olası toprak tavizleriyle ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.Stubb, “Avrupa, Ukrayna'nın olası toprak tavizlerinin hukuken veya prensip olarak (de jure) Rusya'nın bir parçası olduğunu asla kabul etmeyecek. Ancak fiilen (de facto) durum farklı olabilir” ifadesini kullandı.Finlandiya Cumhurbaşkanı, AB'nin küresel düzendeki değişikliklere ayak uydurabilmesi için dışarıda ve içeride daha fazla esnekliğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.Daha önce Stubb, Avrupa’nın “Rusya ile siyasi diyalog kanallarını açması” gereken ana yaklaştığını dile getirmişti.Belçika Başbakanı Bart de Wever de küresel kriz ortamında enerji ithalatı konusunda Rusya ile diyaloğun yeniden kurulması gerektiğini belirtmişti. De Wever, AB’nin Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere çağrısında bulunarak Moskova ile yapılacak bir anlaşmanın "tek çözüm" olduğunu söylemişti.
12:01 18.03.2026 (güncellendi: 12:05 18.03.2026)
