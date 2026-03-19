ABD - İsrail’in İran'a saldırıları 20. gününde: Enerji tesisleri hedefte, İran’dan Körfez’e uzanan misilleme
Saldırılar 20. gününe girerken İran, İsrail ve ABD arasındaki karşılıklı hava ve füze saldırıları şiddetleniyor. Enerji altyapıları hedef alınırken, İran'dan... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın Buşehr bölgesindeki Güney Pars gaz sahası 12 gün savaşında da hedef olmuştu - Sputnik Türkiye

ABD - İsrail’in İran'a saldırıları 20. gününde: Enerji tesisleri hedefte, İran’dan Körfez’e uzanan misilleme

06:39 19.03.2026
Saldırılar 20. gününe girerken İran, İsrail ve ABD arasındaki karşılıklı hava ve füze saldırıları şiddetleniyor. Enerji altyapıları hedef alınırken, İran'dan misilleme yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın güneyinde bulunan Pars petrol sahasına yapılan saldırılardan haberi olmadığını açıklarken, İran'a uyarılarda bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar 20. gününe girdi.
Saldırıların 19. gününde İsrail’in İran’ın güneyindeki gaz tesislerini hedef almasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Körfez’deki enerji tesislerini vuracağını duyurdu. İran devlet medyasına göre Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerdeki enerji altyapılarına yönelik yeni füze saldırıları başlatıldı.
İsrail ordusu ise operasyonlarını genişleterek ilk kez İran’ın kuzeyine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Lübnan’da kara operasyonuna dönüşen saldırılarda can kaybı resmi rakamlara göre 800’ü aştı.
İran, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani için dün cenaze töreni düzenledi. İsrail Savunma Bakanı'nın İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in de öldürüldüğü hedef almasından sonra İranlı yetkililerden doğrulama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'da bulunan Pars sahasına saldırısından haberi olmadığını ve saldırının tekrarı olmayacağını iddia ederek, İran'ın Katar'a saldırması durumunda ise söz konusu sahanın 'yok edileceğini' söyledi.

Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı savaşta yaşanan tüm gelişmeler canlı anlatımda aktarılıyor

07:26 19.03.2026
UKMTO: Katar açıklarında bir gemi hedef alındı
İngiliz Denizcilik Ajansı (UKMTO), Katar yakınlarında bir geminin "bilinmeyen bir cisimle" vurulduğunu aktardı.
Ajans tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın Ras Laffan kentinin yaklaşık 7 km doğusunda bir "olay" yaşandığına dair bir rapor aldığını bildirildi.
07:21 19.03.2026
Katar: Ras Laffan kompleksindeki tüm yangınlar kontrol altına alındı
Katar İçişleri Bakanlığı, sivil savunma ekiplerinin "Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki tüm yangınları herhangi bir yaralanma kaydedilmeden tamamen kontrol altına aldığını" açıkladı.
Bakanlık, olay yerlerinde soğutma ve güvenlik çalışmalarının devam ettiğini ve güvenlik güçlerinin "tehlikeli" maddelerle ilgilendiğini belirtti. Herhangi bir yaralanma kaydedilmediği de eklendi.
07:14 19.03.2026
İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı
ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği, hava savunma sistemlerinin İran füzesini önlemeye çalıştığı ve halkın korunaklı alanlarda bulunması gerektiği bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.
İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.
07:13 19.03.2026
Trump: Pars sahasına saldırıdan haberim yoktu, tekrar olmayacak fakat eğer İran Katar'a saldırırsa sahayı yok ederiz
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'in Güney Pars petrol sahasına saldırı planlarından habersiz olduğunu, Katar'ın olaya karışmadığını ve saldırının hazırlandığından haberdar olmadığını iddia etti.
Ayrıca açıklamasında, İran'ın Katar'a saldırması durumunda Güney Pars sahasına güçlü biçiminde saldıracaklarını söyledi.
