ABD - İsrail’in İran'a saldırıları 20. gününde: Enerji tesisleri hedefte, İran’dan Körfez’e uzanan misilleme

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılar 20. gününe girdi.
Saldırıların 19. gününde İsrail’in İran’ın güneyindeki gaz tesislerini hedef almasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Körfez’deki enerji tesislerini vuracağını duyurdu. İran devlet medyasına göre Basra Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerdeki enerji altyapılarına yönelik yeni füze saldırıları başlatıldı.
İsrail ordusu ise operasyonlarını genişleterek ilk kez İran’ın kuzeyine saldırılar düzenlediğini duyurdu. Lübnan’da kara operasyonuna dönüşen saldırılarda can kaybı resmi rakamlara göre 800’ü aştı.
İran, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani için dün cenaze töreni düzenledi. İsrail Savunma Bakanı'nın İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip’in de öldürüldüğü hedef almasından sonra İranlı yetkililerden doğrulama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'da bulunan Pars sahasına saldırısından haberi olmadığını ve saldırının tekrarı olmayacağını iddia ederek, İran'ın Katar'a saldırması durumunda ise söz konusu sahanın 'yok edileceğini' söyledi.