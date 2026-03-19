İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
2026 Ramazan Bayramı namazı saatleri: Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde bayram namazı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Ramazan Bayramı namazı saatleri ile Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerde bayram namazının kaçta kılınacağını öğrenin. KKTC ve yurtdışı namaz saatleri de haberimizde.
Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan illere göre bayram namazı saatleri şöyle:
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı için illere göre namaz saatlerini açıkladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve KKTC’den Avrupa başkentlerine kadar tüm şehirlerde bayram namazı saatleri listelendi.
Marmara

İstanbul: 07.39
Edirne: 07.49
Kırklareli: 07.46
Bursa: 07.38
Balıkesir: 07.43
Bilecik: 07.35
Kocaeli: 07.35
Yalova: 07.38
Tekirdağ: 07.45
Çanakkale: 07.49
Kırşehir: 07.18
Kırklareli: 07.46
Çankırı: 07.20
Çorum: 07.15

Ege

İzmir: 07.45
Aydın: 07.42
Manisa: 07.44
Denizli: 07.37
Uşak: 07.36
Kütahya: 07.34
Afyonkarahisar: 07.32

İç Anadolu

Ankara: 07.23
Konya: 07.24
Kayseri: 07.12
Nevşehir: 07.15
Niğde: 07.15
Kırıkkale: 07.20
Kırşehir: 07.18
Aksaray: 07.18
Eskişehir: 07.32
Sivas: 07.06
Yozgat: 07.15

Akdeniz

Adana: 07.12
Antalya: 07.31
Mersin: 07.15
Hatay: 07.09
Osmaniye: 07.08
Isparta: 07.31
Karaman: 07.21
Kahramanmaraş: 07.06

Doğu Anadolu

Erzurum: 06.49
Kars: 06.42
Ağrı: 06.42
Van: 06.40
Malatya: 07.01
Elazığ: 06.57
Bingöl: 06.52
Bitlis: 06.46
Erzincan: 06.56
Muş: 06.48
Tunceli: 06.56
Ardahan: 06.44
Artvin: 06.48

Karadeniz

Samsun: 07.10
Trabzon: 06.56
Ordu: 07.03
Rize: 06.53
Giresun: 07.01
Gümüşhane: 06.57
Bayburt: 06.54
Sinop: 07.15
Zonguldak: 07.28
Bolu: 07.29
Düzce: 07.30
Karabük: 07.25
Kastamonu: 07.20

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 06.53
Gaziantep: 07.04
Şanlıurfa: 06.58
Siirt: 06.46
Batman: 06.49
Mardin: 06.51
Şırnak: 06.44
Kilis: 07.05

KKTC ve Yurtdışı

Lefkoşa (KKTC): 06.19
Berlin (Almanya): 06.48
Londra (İngiltere): 06.41
Saraybosna (Bosna Hersek): 06.23
