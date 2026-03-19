2026 Ramazan Bayramı namazı saatleri: Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerde bayram namazı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Mart Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı için illere göre namaz saatlerini açıkladı. Ankara, İstanbul, İzmir ve KKTC’den Avrupa başkentlerine kadar tüm şehirlerde bayram namazı saatleri listelendi.
Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan illere göre bayram namazı saatleri şöyle:
Marmara
İstanbul: 07.39
Edirne: 07.49
Kırklareli: 07.46
Bursa: 07.38
Balıkesir: 07.43
Bilecik: 07.35
Kocaeli: 07.35
Yalova: 07.38
Tekirdağ: 07.45
Çanakkale: 07.49
Ege
İzmir: 07.45
Aydın: 07.42
Manisa: 07.44
Denizli: 07.37
Uşak: 07.36
Kütahya: 07.34
Afyonkarahisar: 07.32
İç Anadolu
Ankara: 07.23
Konya: 07.24
Kayseri: 07.12
Nevşehir: 07.15
Niğde: 07.15
Kırıkkale: 07.20
Kırşehir: 07.18
Aksaray: 07.18
Eskişehir: 07.32
Sivas: 07.06
Yozgat: 07.15
Akdeniz
Adana: 07.12
Antalya: 07.31
Mersin: 07.15
Hatay: 07.09
Osmaniye: 07.08
Isparta: 07.31
Karaman: 07.21
Kahramanmaraş: 07.06
Doğu Anadolu
Erzurum: 06.49
Kars: 06.42
Ağrı: 06.42
Van: 06.40
Malatya: 07.01
Elazığ: 06.57
Bingöl: 06.52
Bitlis: 06.46
Erzincan: 06.56
Muş: 06.48
Tunceli: 06.56
Ardahan: 06.44
Artvin: 06.48
Karadeniz
Samsun: 07.10
Trabzon: 06.56
Ordu: 07.03
Rize: 06.53
Giresun: 07.01
Gümüşhane: 06.57
Bayburt: 06.54
Sinop: 07.15
Zonguldak: 07.28
Bolu: 07.29
Düzce: 07.30
Karabük: 07.25
Kastamonu: 07.20
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 06.53
Gaziantep: 07.04
Şanlıurfa: 06.58
Siirt: 06.46
Batman: 06.49
Mardin: 06.51
Şırnak: 06.44
Kilis: 07.05
KKTC ve Yurtdışı
Lefkoşa (KKTC): 06.19
Berlin (Almanya): 06.48
Londra (İngiltere): 06.41
Saraybosna (Bosna Hersek): 06.23