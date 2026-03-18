Zaharova: Macron'u Venezuela senaryosu mu yoksa İran senaryosu mu bekliyor?
© Sputnik / Юрий Кочетков
Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakında görevinden ayrılacağına dair sözlerini yorumlayan Rus Dışişleri Sözcüsü, Macron'u nasıl bir senaryonun beklediğini sordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakında görevinden ayrılacağını öne sürdüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u nasıl bir senaryonun beklediğini merak ettiğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Macron için hangi senaryo uygulanacak, Venezuela senaryosu mu yoksa İran senaryosu mu? Macron'un kendisine sorduğunu düşündüğüm esas soru budur" ifadelerini kullandı.
Trump'ın sözlerinin ardından NATO'nun durumunun da gözler önüne serildiğini kaydeden Zaharova, "İttifak'ın Avrupa kanadı kendisi için bile öngörülemez durumda ve onların asıl sorunu da bu" dedi.
Hollywood yıldızlarına sert eleştiri: Angelina Jolie nerede?
Zaharova, Batılı ünlüleri iki yüzlülükle suçlayarak sert açıklamalarda bulundu.
Rus Dışişleri Sözcüsü, özellikle Ukrayna’nın Buça kentindeki olayları gündeme getiren ancak İran’ın Minab şehrindeki kız okulunda yaşanan trajediye sessiz kalan isimleri hedef aldı.
Zaharova, parayla Kiev'in mizansenlerine halkla ilişkiler desteği veren Angelina Jolie ve diğer ünlülerin nerede olduklarını sorarak şu ifadeleri kullandı:
"Oraya gitmeyecekleri açık. Ancak mesele şu ki, orada zaten beklenmiyorlar. Bence orası (Minab), Hollywood 'hortlaklarını' reddeder, zira orası bir alay konusu değil, gerçek bir trajedi yeri."