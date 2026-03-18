Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
Yapay zekaya diyet yazdırmak ne kadar doğru?
Gazeteci Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin konuğu İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T15:34+0300
İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Demirbaş Bilen, uzmanların oluşturduğu diyet programlarıyla yapay zekanın oluşturduğu diyet programlarını karşılaştırdı.Bilen, diyet programları konusunda uzmanlarla çalışmanın çok daha önemli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:
Gazeteci Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin konuğu İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Demirbaş Bilen oldu.
İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Demirbaş Bilen, uzmanların oluşturduğu diyet programlarıyla yapay zekanın oluşturduğu diyet programlarını karşılaştırdı.
Bilen, diyet programları konusunda uzmanlarla çalışmanın çok daha önemli olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:
“Yapay zeka günümüzde çok sık kullanılıyor ama klinik sağlık konularında uzman kişilerden destek almak gerekiyor. Yapay zekayı kullanmak bazen yanlış yönlendirebiliyor. Diyet çok bireysel bir şey. Yaşam tarzı alışkanlıklarına göre bile kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bir başkasına iyi gelen size iyi gelmeyebiliyor. Makro besinleri almamız konusunda da doğru hesaplama yapamıyor. Yanlış makro alımları da birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Zayıflama isteği ergenlik döneminde biraz daha fazla olabiliyor. Ergenler internette gördükleri diyetleri uyguladıklarında hem büyüme ve gelişmelerini olumsuz etkileyebiliyor hem de yetişkinlik dönemindeki sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Obezitenin de gittikçe arttığını ve çocuk yaşa kadar düştüğünü görüyoruz. O nedenle bu yaş grubu çok daha önemli. Bütün bu sıkıntıları yaşamamak adına uzmanla çalışmak çok daha önemli”
