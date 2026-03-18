Trump ve Şi görüşmesi ertelendi, Beyaz Saray’dan açıklama

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yapacağı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini duyurdu. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T16:34+0300

2026-03-18T16:55+0300

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada 30 Ekim’de yapılması planlanan Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ertelendiğini açıkladı.Beyaz Saray açıklamasında ‘en kısa zamanda yeni tarih planlanacağı’ belirtildi.ABD tarafı aynı zamanda 'ertelenmenin Çin tarafından onaylandığını' da ekledi. Trump, 'Burada olmam gerekiyor' demiştiABD Başkanı Trump, dün savaş devam ederken Washington’da bulunmasının daha önemli olduğunu kaydederek “Gitmek isterim ama şu an burada olmam gerekiyor. Bu yüzden ziyareti kısa bir süre ertelemeyi istedik” demişti. Trump, Financial Times'a verdiği röportajda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'den destek aradığını belirterek Şi ile yapılacak zirvenin ertelenebileceğine işaret etmişti.Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, olası ertelemenin Çin’e Hürmüz Boğazı’ndaki krize müdahale baskısı yapmakla ilgili olmadığını belirten bir açıklama yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/savasin-19-gunu-abd-hurmuzdeki-iran-fuzelerini-bombaliyor-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-1104328545.html

