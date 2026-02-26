İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor
09:58 26.02.2026 (güncellendi: 10:32 26.02.2026)
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor
Abone ol
Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul Silivri'de, Selimpaşa ilçesi bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
© Fatih Çağlar DemirbaşSilivri'de Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. angına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Silivri'de Selimpaşa'da bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. angına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
© Fatih Çağlar Demirbaş
Ambulans ve itfaiyeler olay yerinde
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.
🔥🔥🔥İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2026
👉Silivri'de bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
❗️İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını… pic.twitter.com/KfhuudRIXE