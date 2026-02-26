https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/istanbulda-fabrika-yangini-cok-sayida-itfaiye-mudahale-ediyor-1103818204.html

İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor

İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T09:58+0300

2026-02-26T09:58+0300

2026-02-26T10:32+0300

türki̇ye

silivri

yangın söndürme

yangın

i̇stanbul

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103818268_0:141:840:614_1920x0_80_0_0_569813205645ee90af2404010acfb383.png

İstanbul Silivri'de, Selimpaşa ilçesi bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ambulans ve itfaiyeler olay yerindeİhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tuzlada-isci-konteynerinde-yangin-dev-dumanlar-gokyuzunu-kapladi-1103789358.html

türki̇ye

silivri

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

silivri, yangın söndürme, yangın, i̇stanbul, son dakika