İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye müdahale ediyor
Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Silivri'de, Selimpaşa ilçesi bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ambulans ve itfaiyeler olay yerindeİhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.
09:58 26.02.2026 (güncellendi: 10:32 26.02.2026)
Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul Silivri'de, Selimpaşa ilçesi bodrum katında kablo imalatı yapılan bir kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ambulans ve itfaiyeler olay yerinde

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip olan fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma yapıyor.
