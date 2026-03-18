Starmer: İran gerilimi, Ukrayna’yı unutturmamalı
Londra'da Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ortadoğu'ya, özellikle İran kaynaklı gerilime... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T21:49+0300
keir starmer, i̇ngiltere, vladimir zelenskiy, mark rutte, nato, ukrayna, i̇ran, hürmüz boğazı, avrupa, ortadoğu
Starmer: İran gerilimi, Ukrayna’yı unutturmamalı
Londra’da Vladimir Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ortadoğu’ya, özellikle İran kaynaklı gerilime odaklanılırken dünyanın Ukrayna’daki çatışmayı göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından, İran etrafında tırmanan gerilimin Ukrayna’daki çatışmayı gölgede bırakmaması gerektiğini söyledi. Starmer’ın resmi makamı Downing Street’ten yapılan açıklamada, başbakanın Ukrayna’ya verilen desteğin “sarsılmaz” olduğunun altı çizildi.
Starmer, salı günü Londra’da Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında İngiltere ile Ukrayna, askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik niyet beyanları imzaladı.
Downing Street’in açıklamasında, “Başbakan, Birleşik Krallık’ın Ukrayna’ya verdiği değişmez desteği vurgulayarak, Orta Doğu’ya, özellikle de İran’la ilgili gelişmelere yoğun dikkat verilirken, dünyanın Ukrayna’da yaşananları unutmamasını istediğini belirtti” denildi.
Starmer’ın Rutte ile yaptığı görüşmede ise Hürmüz Boğazı’ndan deniz trafiğinin yeniden sağlanmasının öneminin altı çizildi. Başbakanlık ofisinin açıklamasına göre, ikili görüşmede Ukrayna’nın geliştirdiği insansız hava aracı teknolojilerinin Ortadoğu ve Avrupa’da kullanımına ilişkin konular da ele alındı.