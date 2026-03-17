İngiltere: Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO misyonu olmayacak
İngiltere: Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO misyonu olmayacak
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin yeniden açılmasına yönelik plan üzerinde müttefiklerle çalıştıklarını belirterek... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T01:36+0300
2026-03-17T01:36+0300
2026-03-17T01:36+0300
İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılması operasyonunun NATO'nun himayesinde yürütülmeyeceğini söyledi.Starmer bir brifingde, şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeleri, dünyanın en önemli petrol ticaret noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için savaş gemileri göndermeye çağırdı. NATO müttefiklerini, boğazın güvenliğini sağlayamamaları durumunda ittifakın 'çok kötü bir gelecekle' karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Trump'ın önerisini reddederek, Polonya'nın "böyle bir göreve katılma planı olmadığını" söyledi. Financial Times'ın haberine göre Fransa da Trump'ın girişimini reddetti. Paris'in, Orta Doğu'daki çatışmalar sona erdikten sonra boğazda ortak devriye gezmek için Avrupa, Basra Körfezi ve ötesindeki diğer ülkelerle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, AB'nin Aspides deniz misyonunun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesi konusunu gündeme getireceğini söyledi. Bu misyon kapsamında Yunan ve İtalyan gemileri Kızıldeniz'deki gemileri koruyor. Yunanistan hükümeti sözcüsü Pavlos Marinakis ise, NATO'nun önemli bir deniz gücü olan Yunanistan'ın, misyonun boğaza genişletilmesi durumunda katılmayı reddedeceğini belirtti.
keir starmer, donald trump, kaja kallas, hürmüz boğazı, körfez, abd, nato
keir starmer, donald trump, kaja kallas, hürmüz boğazı, körfez, abd, nato
İngiltere: Hürmüz Boğazı'nın açılması NATO misyonu olmayacak
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin yeniden açılmasına yönelik plan üzerinde müttefiklerle çalıştıklarını belirterek, operasyonun NATO himayesinde yürütülmeyeceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılması operasyonunun NATO'nun himayesinde yürütülmeyeceğini söyledi.
Starmer bir brifingde, şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı'nda denizcilik trafiğini yeniden açabilmemizi sağlayacak güvenilir bir plan geliştirmek için diğerleriyle birlikte çalışıyoruz... Açıkça belirtmek istiyorum: Bu bir NATO misyonu olmayacak ve hiçbir zaman da öyle düşünülmedi. Bu, ortaklardan oluşan bir ittifak olmak zorunda; bu yüzden hem Avrupa'daki, hem Körfez'deki hem de ABD'deki ortaklarla birlikte çalışıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeleri, dünyanın en önemli petrol ticaret noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için savaş gemileri göndermeye çağırdı. NATO müttefiklerini, boğazın güvenliğini sağlayamamaları durumunda ittifakın 'çok kötü bir gelecekle' karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Trump'ın önerisini reddederek, Polonya'nın "böyle bir göreve katılma planı olmadığını" söyledi. Financial Times'ın haberine göre Fransa da Trump'ın girişimini reddetti. Paris'in, Orta Doğu'daki çatışmalar sona erdikten sonra boğazda ortak devriye gezmek için Avrupa, Basra Körfezi ve ötesindeki diğer ülkelerle görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, AB'nin Aspides deniz misyonunun Hürmüz Boğazı'na genişletilmesi konusunu gündeme getireceğini söyledi. Bu misyon kapsamında Yunan ve İtalyan gemileri Kızıldeniz'deki gemileri koruyor. Yunanistan hükümeti sözcüsü Pavlos Marinakis ise, NATO'nun önemli bir deniz gücü olan Yunanistan'ın, misyonun boğaza genişletilmesi durumunda katılmayı reddedeceğini belirtti.