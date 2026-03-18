Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin bitişini balon uçurarak kutladı
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi sürecinin tamamlandığını söyledi. Pekkan iyi haberi balon uçurarak kutladı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
Semiramis Pekkan sosyal medya
Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi sürecinin tamamlandığını söyledi. Pekkan iyi haberi balon uçurarak kutladı.
Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin sona erdiğini açıkladı. Pekkan mutluluğunu balon uçurarak duyururken "İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" dedi.

Balon uçurdu sevenleri kutladı

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda balon uçuran Pekkan, "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullandı.

Saçım döküldüğünde şok oldum diyerek anlatmıştı

Tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını söyleyen Pekkan, "Ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'Tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'Saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun" demişti. Bu süreçte ise en büyük desteği ablası Ajda Pekkan'dan gördüğünü anlatmıştı.
Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan tedavi sürecini anlattı: 'Saç getirin bana'
