Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin bitişini balon uçurarak kutladı

Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin bitişini balon uçurarak kutladı

Sputnik Türkiye

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi sürecinin tamamlandığını söyledi. Pekkan iyi haberi balon uçurarak kutladı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T15:25+0300

2026-03-18T15:25+0300

Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, kemoterapi tedavisinin sona erdiğini açıkladı. Pekkan mutluluğunu balon uçurarak duyururken "İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" dedi. Balon uçurdu sevenleri kutladı Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda balon uçuran Pekkan, "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullandı.Saçım döküldüğünde şok oldum diyerek anlatmıştıTedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını söyleyen Pekkan, "Ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'Tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'Saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun" demişti. Bu süreçte ise en büyük desteği ablası Ajda Pekkan'dan gördüğünü anlatmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

semiramis pekkan, ajda pekkan, akciğer kanseri, kemoterapi