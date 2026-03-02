Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan tedavi sürecini anlattı: 'Saç getirin bana'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/akciger-kanseriyle-mucadele-eden-semiramis-pekkan-tedavi-surecini-anlatti-sac-getirin-bana-1103928212.html

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan tedavi sürecinde saçının döküldüğü an şok yaşadığını, sarsıldığını anlattı.

Akciğer kanseri tedavisi gören Semiramis Pekkan, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Süreçte her şeyi kabullendiğini ve olacak diye kabullendiğini dile getiren Pekkan, "Ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun." diye anlattı. Hastalığın sürecine saygı duymak gerekiyorEylül 2025'te kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tedavi sürecinde zaman zaman kendisinin sarsıldığını itiraf eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım" dedi.'Ah bu gitti' gibi bakıyorlar Habertürk'ün haberine göre ablası Ajda Pekkan’dan çok destek gördüğünü dile getiren Pekkan, "Onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye ‘ah bu gitti’ gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum."

