Rüzgar türbini taşıyan TIR devrildi: Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Kırklareli'nde rüzgar türbini taşıyan TIR'ın devrilmesiyle Kofçaz ilçesine ulaşım yaklaşık 5 saat tek şeritten sağlandı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T02:41+0300
Kırklareli'nde rüzgar türbini taşıyan TIR'ın devrilmesiyle Kofçaz ilçesine ulaşım yaklaşık 5 saat tek şeritten sağlandı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kırklareli'nde İ.A. idaresindeki rüzgar türbini gövdesini taşıyan TIR, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü mevkisinde devrildi.
Bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kofçaz ilçesine ulaşım yaklaşık 5 saat tek şeritten sağlandı. TIR'ın bölgeden kaldırılması için çalışmalar yürütülüyor.