İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Samsun'da ambulans kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde ambulansla kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T18:44+0300
2026-03-17T18:44+0300
18:44 17.03.2026
© AA / Yaşar KaramanAmbulans kamyonla çarpıştı
Ambulans kamyonla çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AA / Yaşar Karaman
Samsun’un Çarşamba ilçesinde ambulansla kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Otogar Kavşağı’nda Recep Sağıroğlu idaresindeki ambulans, Cemal Ü.’nün kullandığı fındık yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans refüjdeki ağaca çarparak dururken, kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle ambulansta bulunan sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, sürücü Sağıroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
TÜRKİYE
Ambulans hizmetlerinde yönetmelik değişti: Ambulanslar özel donanımlı olacak
8 Ocak 2025, 03:44
