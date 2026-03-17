Samsun'da ambulans kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde ambulansla kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T18:44+0300
Samsun-Ordu kara yolu Otogar Kavşağı’nda Recep Sağıroğlu idaresindeki ambulans, Cemal Ü.’nün kullandığı fındık yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans refüjdeki ağaca çarparak dururken, kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle ambulansta bulunan sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, sürücü Sağıroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
