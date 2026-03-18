Rusya’da yapay zeka düzenleme taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu

Rusya'da yapay zekanın (AI) tanımını yasaya bağlayan, AI ile üretilen içeriklere zorunlu etiketleme getiren ve 'egemen, ulusal ve güvenilir' AI modelleri... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya’da yapay zekanın (AI) kullanımına ilişkin kapsamlı bir düzenleme öngören yasa taslağı kamuoyunun değerlendirmesine sunuldu. Başbakan Yardımcısı Dmitriy Grigorenko’nun ofisinden yapılan açıklamada, taslağın ülkede yapay zeka uygulamalarına yönelik “çerçeve bir düzenleme” getirdiği belirtildi.Açıklamaya göre belge, öncelikle AI kavramını ilk kez yasama düzeyinde açık biçimde tanımlıyor ve bu alandaki piyasa aktörlerinin hak ve yükümlülüklerini belirliyor. Taslak ayrıca, yapay zeka kullanılarak üretilen fotoğraf, video ve ses içerikleri için zorunlu işaretleme (etiketleme) şartı getiriyor. Böylece kullanıcıların, içeriğin AI tarafından oluşturulduğunu açıkça görebilmesi amaçlanıyor.Metinde 'egemen', 'ulusal' ve 'güvenilir' yapay zeka modelleri gibi yeni hukuki kavramların da tanımlanması öngörülüyor. AI sistemlerine uygulanacak teknik ve hukuki gereklilikler ise bu sistemlerin insan hayatı ve toplum üzerindeki etkisinin derecesine göre farklılaştırılacak.Tasarıya göre düzenlemenin 1 Eylül 2027’de yürürlüğe girmesinin planlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, yasanın temel amacının “Rus vatandaşlarını AI sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilecek gizli manipülasyonlardan ve ayrımcı algoritmalardan korumak” olduğu vurgulandı. Taslak, bu çerçevede kamuoyundan gelecek görüş ve önerilere açık tutuluyor.

