Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Bir yerleşimde daha kontrol sağlandı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T12:50+0300
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Aleksandrovka köyünü ele geçirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.175 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 21 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen bir enerji ve ulaşım tesisleri, ayrıca 145 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından atılan 3 güdümlü uçak bombası ve 316 uçak tipi İHA’yı engelledi.
