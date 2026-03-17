İran: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze düştü
İran: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze düştü
İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, olayda can kaybı ve maddi hasar oluşmadığını açıkladı. Tahran... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T23:04+0300
2026-03-17T23:04+0300
İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasının füze saldırısına hedef olduğunu duyurdu. Kurumun yazılı açıklamasında, “Düşman tarafından ateşlenen ve Buşehr Nükleer Santrali sahasına isabet eden füze, teknik-maddi hasar veya can kaybına yol açmadı” denildi.Olayın salı günü yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırıyı “tüm uluslararası normların ihlali” olarak tanımlayarak, “nükleer tesislere yönelik saldırıların Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği” uyarısında bulundu.İran'ın şu anda Buşehr'de Rusya'nın katkısıyla inşa edilmekte olan tek bir nükleer santrali bulunuyor. Rusya’nın katılımıyla tamamlanan nükleer santralin ilk ünitesi Eylül 2011'de İslam Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine bağlanmıştı. Santralin iki güç ünitesinden oluşacak ikinci aşamasının inşası ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/iran-savasi-abd-ve-israilin-muhimmat-stoklarini-nasil-tuketiyor-1104325030.html
i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek), buşehr nükleer güç santrali, i̇ran, tahran, ortadoğu, basra körfezi

İran: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze düştü

23:04 17.03.2026
© AP Photo
İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, olayda can kaybı ve maddi hasar oluşmadığını açıkladı. Tahran, saldırıyı tüm uluslararası normların ihlali olarak nitelendirdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasının füze saldırısına hedef olduğunu duyurdu. Kurumun yazılı açıklamasında, “Düşman tarafından ateşlenen ve Buşehr Nükleer Santrali sahasına isabet eden füze, teknik-maddi hasar veya can kaybına yol açmadı” denildi.
Olayın salı günü yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırıyı “tüm uluslararası normların ihlali” olarak tanımlayarak, “nükleer tesislere yönelik saldırıların Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği” uyarısında bulundu.
İran'ın şu anda Buşehr'de Rusya'nın katkısıyla inşa edilmekte olan tek bir nükleer santrali bulunuyor. Rusya’nın katılımıyla tamamlanan nükleer santralin ilk ünitesi Eylül 2011'de İslam Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine bağlanmıştı. Santralin iki güç ünitesinden oluşacak ikinci aşamasının inşası ise devam ediyor.
ABD menşeli mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
İran savaşı, ABD ve İsrail’in mühimmat stoklarını nasıl tüketiyor?
