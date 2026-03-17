https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/iran-busehr-nukleer-santrali-sahasina-fuze-dustu-1104325899.html

İran: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze düştü

İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, olayda can kaybı ve maddi hasar oluşmadığını açıkladı. Tahran... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

i̇ran atom enerjisi kurumu (i̇aek)

buşehr nükleer güç santrali

i̇ran

tahran

ortadoğu

basra körfezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/83/1013808387_0:0:3888:2188_1920x0_80_0_0_528953cccefa3b18226f6838bdb61f19.jpg

İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasının füze saldırısına hedef olduğunu duyurdu. Kurumun yazılı açıklamasında, “Düşman tarafından ateşlenen ve Buşehr Nükleer Santrali sahasına isabet eden füze, teknik-maddi hasar veya can kaybına yol açmadı” denildi.Olayın salı günü yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi. İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırıyı “tüm uluslararası normların ihlali” olarak tanımlayarak, “nükleer tesislere yönelik saldırıların Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere tüm bölge için telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği” uyarısında bulundu.İran'ın şu anda Buşehr'de Rusya'nın katkısıyla inşa edilmekte olan tek bir nükleer santrali bulunuyor. Rusya’nın katılımıyla tamamlanan nükleer santralin ilk ünitesi Eylül 2011'de İslam Cumhuriyeti'nin ulusal enerji sistemine bağlanmıştı. Santralin iki güç ünitesinden oluşacak ikinci aşamasının inşası ise devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/iran-savasi-abd-ve-israilin-muhimmat-stoklarini-nasil-tuketiyor-1104325030.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

