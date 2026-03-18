Resmi Gazete'de açıklandı: BDDK, yeni bir katılım bankasının kuruluşuna izin verdi
BDDK, Fuzul Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna izin verdi. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T08:12+0300
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Fuzul Katılım Bankası AŞ'nin 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verildiBDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile "Fuzul Katılım Bankası AŞ" ünvanlı katılım bankası kurulmasına izin verildi.Kararda, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding AŞ, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal tarafından Türkiye’de 13 milyar 200 milyon lira kuruluş sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/iban-ile-odeme-yaparken-bu-hatayi-yapmayin-cezai-yaptirimlara-neden-olabilir-1103715529.html
