https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/resmi-gazetede-aciklandi-bddk-yeni-bir-katilim-bankasinin-kurulusuna-izin-verdi-1104331594.html

Resmi Gazete'de açıklandı: BDDK, yeni bir katılım bankasının kuruluşuna izin verdi

Resmi Gazete'de açıklandı: BDDK, yeni bir katılım bankasının kuruluşuna izin verdi

Sputnik Türkiye

BDDK, Fuzul Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna izin verdi. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T08:12+0300

2026-03-18T08:12+0300

2026-03-18T08:12+0300

ekonomi̇

bddk

resmi gazete

fuzul katılım bankası aş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Fuzul Katılım Bankası AŞ'nin 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile kurulmasına izin verildiBDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye'de 13 milyar 200 milyon lira sermaye ile "Fuzul Katılım Bankası AŞ" ünvanlı katılım bankası kurulmasına izin verildi.Kararda, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding AŞ, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat AŞ, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal tarafından Türkiye’de 13 milyar 200 milyon lira kuruluş sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bddk, resmi gazete, fuzul katılım bankası aş