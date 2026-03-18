Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Putin: Kırımlıların Rusya'yla birlikte olma tercihi sarsılmazdır
Rus lider Putin, 18 Mart 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'ı ve halkını bu önemli yıldönümü vesilesiyle bir kez daha tebrik etti. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T16:44+0300
2026-03-18T16:49+0300
16:44 18.03.2026 (güncellendi: 16:49 18.03.2026)
Rus lider Putin, 18 Mart 2014'te Rusya'ya bağlanan Kırım'ı ve halkını bu önemli yıldönümü vesilesiyle bir kez daha tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesinin yıldönümü vesilesiyle vatandaşları kutladı.

🗣Putin'in açıklamasında öne çıkanlar:

🔴Kırımlıların Rusya ile birlikte olma tercihi sarsılmaz ve ülke tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri

🔴Kırım, Sivastopol ve Donbass'ın Rusya'yla birlikte olma tercihi tarihi ve kararlı bir adım

🔴Kırım ve Sivastopol'ün kalkınması için 12 yılda yaklaşık 1.3 trilyon ruble kaynak aktarıldı

🔴Kırım'da oluşturulan serbest ekonomik bölgede 1600'den fazla şirket tescil edildi

🔴Rusya'nın tarihi topraklarının yeniden inşası çalışmalarına katılan herkese teşekkür ediyorum

🔴Hükümetten, bu federal bölgelerin gelişimine yakından dikkat etmeye, ekonomik potansiyellerini ve sanayi altyapılarını güçlendirmeye ve yerel sakinlerin yaşam standartlarını iyileştirmeye devam etmesini rica ediyorum

🔴Kırım ve Sivastopol'de hem devletin hem de iş dünyasının katılımıyla yeni yatırım projeleri hayata geçiriliyor

🔴Bunun sonucunda talep gören ürünlerin üretimi artıyor, kaliteli istihdam alanları oluşturuluyor, maaşlar ise yükseliyor

🔴Bölgede başarıyla faaliyet yürüten ve halihazırda 1600'den fazla kayıtlı şirket barındıran serbest ekonomik bölge de bu sürece katkı sağlıyor
