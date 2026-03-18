İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Pompalı tüfek dehşeti yaşattı: Pijamalı kadın ev kurşunladı
Pompalı tüfek dehşeti yaşattı: Pijamalı kadın ev kurşunladı
Sultangazi'de akşam saatlerinde bir eve pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarını değerlendiren polis, kadın şüpheliyi tutukladı. Kadının evden elinde pompalı... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T15:04+0300
2026-03-18T15:04+0300
türki̇ye
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
kadın
i̇stanbul
İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda polis bir eve pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın kısa sürede yakalanırken aracında yapılan aramada yarı otomatik pompalı tüfek ele geçirildi. Kadının üzerinde pijamasıyla elinde tüfekle çıktığı görüntüler ortaya çıktı. Silah aracında bulundu14 Mart'ta akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'deki bir eve doğru silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pompalı tüfeğe ait 5 fişek buldu. Evin sahibi C.G, polise herhangi bir husumetlisi olmadığını belirtirken, ekipler saldırıyı yapan kişinin Y.A. isimli kadın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, yarı otomatik pompalı tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.Çok sayıda suç kaydı çıktıZanlının, "mala zarar verme", "hakaret", "kasten yaralama", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Evinden çıktığı anlar ortaya çıktıÖte yandan zanlının, elinde tüfekle kendi evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
silahlı saldırı, silahlı saldırgan, kadın, i̇stanbul
silahlı saldırı, silahlı saldırgan, kadın, i̇stanbul

Pompalı tüfek dehşeti yaşattı: Pijamalı kadın ev kurşunladı

15:04 18.03.2026
Sultangazi'de akşam saatlerinde bir eve pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarını değerlendiren polis, kadın şüpheliyi tutukladı. Kadının evden elinde pompalı tüfekle çıktığı anlar görüntülendi.
İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda polis bir eve pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın kısa sürede yakalanırken aracında yapılan aramada yarı otomatik pompalı tüfek ele geçirildi. Kadının üzerinde pijamasıyla elinde tüfekle çıktığı görüntüler ortaya çıktı.
Silah aracında bulundu

14 Mart'ta akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'deki bir eve doğru silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pompalı tüfeğe ait 5 fişek buldu. Evin sahibi C.G, polise herhangi bir husumetlisi olmadığını belirtirken, ekipler saldırıyı yapan kişinin Y.A. isimli kadın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, yarı otomatik pompalı tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.
Çok sayıda suç kaydı çıktı

Zanlının, "mala zarar verme", "hakaret", "kasten yaralama", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Evinden çıktığı anlar ortaya çıktı

Öte yandan zanlının, elinde tüfekle kendi evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'da esnaf kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
TÜRKİYE
Antalya'da esnaf kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
16 Mart, 19:51
