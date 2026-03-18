Pompalı tüfek dehşeti yaşattı: Pijamalı kadın ev kurşunladı

Sultangazi'de akşam saatlerinde bir eve pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarını değerlendiren polis, kadın şüpheliyi tutukladı. Kadının evden elinde pompalı... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T15:04+0300

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda polis bir eve pompalı tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın kısa sürede yakalanırken aracında yapılan aramada yarı otomatik pompalı tüfek ele geçirildi. Kadının üzerinde pijamasıyla elinde tüfekle çıktığı görüntüler ortaya çıktı. Silah aracında bulundu14 Mart'ta akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'deki bir eve doğru silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, pompalı tüfeğe ait 5 fişek buldu. Evin sahibi C.G, polise herhangi bir husumetlisi olmadığını belirtirken, ekipler saldırıyı yapan kişinin Y.A. isimli kadın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, yarı otomatik pompalı tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.Çok sayıda suç kaydı çıktıZanlının, "mala zarar verme", "hakaret", "kasten yaralama", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Evinden çıktığı anlar ortaya çıktıÖte yandan zanlının, elinde tüfekle kendi evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

