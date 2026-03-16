Antalya'da esnaf kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kepez Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana gelen olayda oto yıkama işletmecisi M.O. ve market işletmecisi Mustafa Deveci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O., yanındaki silahla markette bulunan Mustafa Deveci, Şevket Deveci ve Mustafa Deveci’ye ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 22 yaşındaki Mustafa Deveci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

