Pakistan, Afganistan'da ateşkes ilan etti
Pakistan, Afganistan’a yönelik saldırılarına geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Kararın, Ramazan Bayramı öncesinde Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T17:53+0300
dünya
asya & pasifik
pakistan
afganistan
savaş
savaş bakanlığı
savaş uçağı
savaş gemisi
17:53 18.03.2026
Pakistan, Afganistan’a yönelik saldırılarına geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Kararın, Ramazan Bayramı öncesinde Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin talebi üzerine alındığı belirtildi.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’daki terör unsurları ve bu yapılara destek sağlayan altyapıya yönelik operasyonların çarşamba gece yarısından itibaren durdurulacağını ve uygulamanın pazartesi gece yarısına kadar süreceğini açıkladı.
Tarar, söz konusu kararın iyi niyet göstergesi olduğunu ve Ramazan Bayramı öncesinde İslami değerlere uygun bir adım niteliği taşıdığını ifade etti. Ancak Pakistan’a yönelik olası sınır ötesi saldırı, İHA saldırısı ya da herhangi bir terör eylemi durumunda operasyonların yeniden ve daha yoğun şekilde başlayacağını vurguladı.
Öte yandan Afganistan’ın başkenti Kabil’de, hafta başında düzenlendiği öne sürülen Pakistan hava saldırısında hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni hazırlıkları yapıldı. Afgan yetkililer, saldırıda 408 kişinin yaşamını yitirdiğini, 265 kişinin yaralandığını açıkladı.
