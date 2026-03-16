Afganistan-Pakistan savaşı: Kabil'e hava saldırıları düzenleniyor

Afganistan'ın başkenti Kabil’e hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği... 16.03.2026, Sputnik Türkiye

Afganistan hükümet sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan ordusunun Kabil’e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Sözcü Mücahid, saldırıların uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını belirtti.Saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili ayrıntıların netleşmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

