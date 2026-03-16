Afganistan-Pakistan savaşı: Kabil'e hava saldırıları düzenleniyor
Afganistan-Pakistan savaşı: Kabil'e hava saldırıları düzenleniyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-16T21:14+0300
2026-03-16T21:14+0300
Afganistan hükümet sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan ordusunun Kabil’e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Sözcü Mücahid, saldırıların uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını belirtti.Saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili ayrıntıların netleşmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
pakistan
kabil
afganistan
asya & pasifik, pakistan, kabil, afganistan, afganistan ordusu, afganistan i̇çişleri bakanlığı, afganistan barış görüşmeleri
asya & pasifik, pakistan, kabil, afganistan, afganistan ordusu, afganistan i̇çişleri bakanlığı, afganistan barış görüşmeleri
Afganistan-Pakistan savaşı: Kabil'e hava saldırıları düzenleniyor
Afganistan'ın başkenti Kabil’e hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öne sürüldü.
Afganistan hükümet sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan ordusunun Kabil’e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Sözcü Mücahid, saldırıların uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını belirtti.
Saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili ayrıntıların netleşmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.