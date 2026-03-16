Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Afganistan-Pakistan savaşı: Kabil'e hava saldırıları düzenleniyor
Afganistan'ın başkenti Kabil’e hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
asya & pasifik
pakistan
kabil
afganistan
afganistan ordusu
afganistan i̇çişleri bakanlığı
afganistan barış görüşmeleri
21:14 16.03.2026
Afganistan'ın başkenti Kabil’e hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öne sürüldü.
Afganistan hükümet sözcüsü Zebihullah Mücahid, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan ordusunun Kabil’e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Sözcü Mücahid, saldırıların uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesini hedef aldığını belirtti.
Saldırı sonucu çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili ayrıntıların netleşmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
