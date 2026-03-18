Öğretmen olmanın şartları değişti: Artık KPSS yetmeyecek

Öğretmen olmanın şartları değişti: Artık KPSS yetmeyecek

Sputnik Türkiye

MEB, aldığı kararla öğretmen olmanın şartlarını değiştirdi. Buna göre artık KPSS atamalar için yeterli olmayacak. Öğretmenler Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T10:30+0300

2026-03-18T10:30+0300

2026-03-18T10:30+0300

Öğretmen olmak için şartlar değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın(MEB) aldığı yeni karara göre fakülte bitirip KPSS'den gerekli puan almak atama için yeterli değil. Öğretmenler artık Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra atanabilecek. Eğitimler 7 ilde 13 Nisan'da başlayacak ve eğitim süresince öğretmen adaylarına 32 bin lira ödeme yapılacak. 10 bin öğretmen adayı eğitim alacakTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, ilk etapta bu eğitim merkezlerinde 10 bin öğretmen adayı eğitim alacak. Yedi ilde yapılacak eğitimler 13 Nisan'da başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği'nde yeni sistemde maaşlardan konaklamaya, devamsızlıktan eş durumuna kadar bütün detaylar da netleşti.Aday öğretmenlere maaş ödenecekEğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak. Adayların eğitim süresince askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak. Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri öderken; yerleştirmede engelli adaylar, millî sporcular, terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamındakilere öncelik verilecek.Devamsızlık şartları da belirlendiDört defa derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanların kaydı dondurulacak. Evli adaylar için ise kapasite dâhilinde aynı şehirde eğitim alma imkânı tanınacak. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise “Akademi Teşekkür Belgesi” verilecek.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kpss, milli eğitim akademisi, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, öğretmen atamaları, yönetmelik