Öğretmen olmanın şartları değişti: Artık KPSS yetmeyecek
Öğretmen olmanın şartları değişti: Artık KPSS yetmeyecek
MEB, aldığı kararla öğretmen olmanın şartlarını değiştirdi. Buna göre artık KPSS atamalar için yeterli olmayacak. Öğretmenler Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T10:30+0300
2026-03-18T10:30+0300
2026-03-18T10:30+0300
Öğretmen olmak için şartlar değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın(MEB) aldığı yeni karara göre fakülte bitirip KPSS'den gerekli puan almak atama için yeterli değil. Öğretmenler artık Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra atanabilecek. Eğitimler 7 ilde 13 Nisan'da başlayacak ve eğitim süresince öğretmen adaylarına 32 bin lira ödeme yapılacak. 10 bin öğretmen adayı eğitim alacakTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, ilk etapta bu eğitim merkezlerinde 10 bin öğretmen adayı eğitim alacak. Yedi ilde yapılacak eğitimler 13 Nisan'da başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği'nde yeni sistemde maaşlardan konaklamaya, devamsızlıktan eş durumuna kadar bütün detaylar da netleşti.Aday öğretmenlere maaş ödenecekEğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak. Adayların eğitim süresince askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak. Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri öderken; yerleştirmede engelli adaylar, millî sporcular, terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamındakilere öncelik verilecek.Devamsızlık şartları da belirlendiDört defa derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanların kaydı dondurulacak. Evli adaylar için ise kapasite dâhilinde aynı şehirde eğitim alma imkânı tanınacak. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise “Akademi Teşekkür Belgesi” verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/1104146363.html
kpss, milli eğitim akademisi, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, öğretmen atamaları, yönetmelik
kpss, milli eğitim akademisi, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, öğretmen atamaları, yönetmelik
Öğretmen olmanın şartları değişti: Artık KPSS yetmeyecek
MEB, aldığı kararla öğretmen olmanın şartlarını değiştirdi. Buna göre artık KPSS atamalar için yeterli olmayacak. Öğretmenler Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra öğretmen olabilecek.
Öğretmen olmak için şartlar değişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın(MEB) aldığı yeni karara göre fakülte bitirip KPSS'den gerekli puan almak atama için yeterli değil. Öğretmenler artık Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra atanabilecek. Eğitimler 7 ilde 13 Nisan'da başlayacak ve eğitim süresince öğretmen adaylarına 32 bin lira ödeme yapılacak.
10 bin öğretmen adayı eğitim alacak
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ilk etapta bu eğitim merkezlerinde 10 bin öğretmen adayı eğitim alacak. Yedi ilde yapılacak eğitimler 13 Nisan'da başlayacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği'nde yeni sistemde maaşlardan konaklamaya, devamsızlıktan eş durumuna kadar bütün detaylar da netleşti.
Aday öğretmenlere maaş ödenecek
Eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak. Adayların eğitim süresince askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak. Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri öderken; yerleştirmede engelli adaylar, millî sporcular, terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamındakilere öncelik verilecek.
Devamsızlık şartları da belirlendi
Dört defa derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanların kaydı dondurulacak. Evli adaylar için ise kapasite dâhilinde aynı şehirde eğitim alma imkânı tanınacak. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise “Akademi Teşekkür Belgesi” verilecek.