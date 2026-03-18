Novak: Son 40 yılın en büyük küresel enerji krizi yaşanıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle küresel ölçekte, son 40 yılın en büyük enerji krizinin yaşandığını belirterek... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) Uluslararası Enerji Politikası Fakültesi (MİEP) Günü etkinliğinde konuşan Novak, Ortadoğu'daki gerilimin tetiklediği enerji kriziyle ilgili mevcut durumu "son 40 yılın en büyük enerji krizi" olarak nitelendirdi.Novak, "Bugünkü durum, benim görüşüme göre, son 40 yılın en büyük enerji krizi" dedi.Krizin, dünya pazarlarındaki yapısal değişimlerle bağlantılı olduğunu vurgulayan Novak, artık ne petrol ne de diğer emtialar için 'yerel pazar' diye bir kavram kalmadığını, her şeyin küresel ölçekte birbirine bağlı işlediğini ifade etti.Novak, bu krizin enerji kaynaklarında arz sıkıntısına ve lojistik zincirlerinde bozulmaya yol açtığını, bunun da doğrudan ekonomiyi ve özellikle enflasyonu etkilediğini söyledi:ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, Basra Körfezi ülkelerinden petrol ve LNG sevkiyatı için kilit öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesine yol açtı. Bu kesintinin ardından enerji fiyatları rekor seviyelere tırmanmaya başladı.
23:44 18.03.2026
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle küresel ölçekte, son 40 yılın en büyük enerji krizinin yaşandığını belirterek, bunun enerji arzında açık, lojistikte aksamalar ve farklı sektörlerde fiyat artışlarıyla kendini gösterdiğini söyledi.
Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) Uluslararası Enerji Politikası Fakültesi (MİEP) Günü etkinliğinde konuşan Novak, Ortadoğu’daki gerilimin tetiklediği enerji kriziyle ilgili mevcut durumu “son 40 yılın en büyük enerji krizi” olarak nitelendirdi.
Novak, “Bugünkü durum, benim görüşüme göre, son 40 yılın en büyük enerji krizi” dedi.
Krizin, dünya pazarlarındaki yapısal değişimlerle bağlantılı olduğunu vurgulayan Novak, artık ne petrol ne de diğer emtialar için ‘yerel pazar’ diye bir kavram kalmadığını, her şeyin küresel ölçekte birbirine bağlı işlediğini ifade etti.
Novak, bu krizin enerji kaynaklarında arz sıkıntısına ve lojistik zincirlerinde bozulmaya yol açtığını, bunun da doğrudan ekonomiyi ve özellikle enflasyonu etkilediğini söyledi:
Farklı sektörlerde ve farklı alanlarda fiyat artışları gözlemliyoruz. Bu; elektrik, petrol ürünleri, konut ve kamu hizmetleri ve benzeri alanları kapsıyor. Tüm bunlar nihayetinde yaşam kalitesi ve ekonomik büyüme hızları üzerinde olumsuz etki bırakacak.
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, Basra Körfezi ülkelerinden petrol ve LNG sevkiyatı için kilit öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin neredeyse tamamen durma noktasına gelmesine yol açtı. Bu kesintinin ardından enerji fiyatları rekor seviyelere tırmanmaya başladı.
