Bakan Bayraktar, 'Doğalgaz ve petrolde arz güvenliğinde sıkıntı yok' yok dedi, zam gelecek mi sorusunu yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizle ilgili konuştu. Bakan Baraktan doğalgaz ve petrolde arz güvenliğinde bir... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Bakan Bayraktar elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi sorusuna da "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak." dedi.Savaş var arz krizi varKatıldığı bir televizyon programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili soruları yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar varSpot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulunduDoğalgaz ve petrolde sıkıntı yok Bakan Bayraktar açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız" Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu belirten Bayraktar, "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz." dediElektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin olarak Bayraktar "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak." dedi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

